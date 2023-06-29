▲統府發言人Kolas Yotaka遭爆不倫戀請辭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導總

總統府發言人Kolas Yotaka遭爆與已婚李姓隨扈不倫戀，火速請辭獲准，引發熱議，李妻更喊話總統蔡英文、副總統賴清德主持公道。對此，國民黨前台南市議員謝龍介則點名先前也被爆出外遇的衛福部次長王必勝，質疑他為什麼沒有辭職反而升官，批評賴清德處事不公、雙標。

謝龍介28日在節目《少康戰情室》中喊話，「清德兄，雖然這事原與你無關，但既然是你的發言人，我覺得你處事不公，民進黨怎麼這樣？」，他點名王必勝，指為什麼王必勝沒辭職還升官？他也大酸，「難道是因為王必勝對少子化危機有貢獻嗎？」

謝龍介再批評，賴清德是兩套標準，民進黨內還有很多類似事件，他也影射舉例，像台南租房子那個，被噴漆的時候，人家也是有婚姻的，「要不要處理、調查一下，這些資料你都有。」他強調，賴清德現在身為黨主席，號稱要打貪、反黑金，帶領民進黨走出來，是不是可以利用這個事件，把桃色事件、緋聞做一個釐清，到底是訂什麼標準，應該辭職、離開，都要說清楚。

謝龍介表示，大家都是很嚴謹約束自己，因為他們有這個公器，享受人民給的權力，就必須這樣，期待賴清德跟自己的標準相同。