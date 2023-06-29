室外包裝蔬果日曬雨淋　許淑華允補助整建仁愛鄉農會集貨場

▲仁愛鄉農會集貨場等工程案，南投縣長許淑華允諾撥款改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉農會眉溪集貨場啟用已10多年，承擔一年近9500萬元農產運銷量，是台北市農產市場運銷量第二名，但空間及設施已呈現不足，農會人員、農友及貨車司機必須在簡陋環境下作業，相當不方便；南投縣長許淑華指示農業處籌措300萬元經費，協助改善集貨場、辦公環境及廁所等設施，提升整體農產運銷服務及作業品質。

許淑華於28日前往位於仁愛鄉南豐村的眉溪集貨場，聽取農會總幹事戴錦稔簡報，了解農產運銷現況及需求，並實地勘查現有設施；縣議員林婷立、仁愛鄉長江子信、鄉民代表會主席洪文全，及多位代表、村長都到場關心。

戴錦稔指出，隨著農產集貨量逐年增加，以及肥料、紙箱等既有物資倉儲需求，該集貨場空間已明顯不足，許多農產必須在戶外空間裝卸，日曬雨淋相當不方便，易影響蔬果品質，且緊鄰車水馬龍的省道，大貨車進場裝卸貨容易影響交通，或發生意外事故，有安全之虞，另也無廁所等公共設施，員工及農友、司機必須到加油站、超商借用，相當不便，屋頂鐵皮老舊鏽蝕嚴重，下雨就漏水，嚴重影響集貨作業。

戴錦稔表示，該會積極規劃改建，希望增加25%作業空間、優化辦公環境及增建廁所，車輛進場動線也更為合理安全，整體集貨運銷服務品質可獲大幅提升；許淑華說，仁愛鄉物產豐富質優，不管是蔬果、花卉都會透過仁愛農會集貨場運往台北農產市場及全國，農會責任重大，改建總經費約需400餘萬元，縣府將補助300萬元，協助改建，讓該會集貨作業環境更臻完善安全。

許淑華隨後也前往德龍宮會勘入口處牌樓及扶手修繕工程，並與村長們座談，了解各村基層建設需求，並同意撥款合計近900萬元進行改善。