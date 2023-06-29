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黑人翻車！　醫貼范范歌詞：虧我以前常聽這首

 

記者陳俊宏／綜合報導

藝人黑人（陳建州）遭大牙（周宜霈）、郭源元指控性騷，他和妻子范瑋琪發出公開聲明，已向法院提起民事訴訟，請求大牙賠償1000萬元。對此，醫師林智葳在臉書分享范瑋琪《可不可以不勇敢》的歌詞。

林智葳引用其中一段歌詞，「我們～～可不可以不勇敢～當傷太重心太酸無力承擔…」他說，「虧我以前有一陣子還滿喜歡滿常聽這首的」，大牙跟郭源元都好勇敢。他也回覆網友留言表示，「越看越生氣耶」、「真的很可惡」。

▼黑人、范瑋琪夫妻檔。（圖／范瑋琪臉書）

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▲▼黑人陳建州和老婆范瑋琪。（圖／范范范瑋琪粉絲專頁）

陳建州和范瑋琪28日下午委託律師發出聲明，針對大牙27日在臉書的發文，他堅稱內容虛偽不實，已嚴重侵害到名譽，因此向台北地方法院提起民事訴訟，請求對方賠償1000萬元，「更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。」

▼ 黑人遭郭源元、大牙指控性騷。（合成圖／翻攝黑人、郭源元、大牙臉書）

黑人遭郭源元、大牙指控性騷。（合成圖／翻攝黑人、郭源元、大牙臉書）

律師聲明稿指出，陳建州承諾取得的賠償金額，將全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等社會慈善團體。

未料，郭源元28日晚間在臉書控訴黑人性騷2次，一次是被抱到腿上強迫索吻，一次則是在范瑋琪懷孕期間，被黑人以有東西要贈送為由，帶到黑人家裡試圖侵犯未遂。她坦言現在已沒有證據，但還是決定說出，「原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。」對此，黑人則透過經紀人表示，「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

▼黑人、范范律師聲明稿。（圖／翻攝黑人IG）

黑人、范范律師聲明。（圖／翻攝黑人IG）

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