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骨盆腔淋巴結腫大7公分　國際合作跨院醫療救回癌末男

▲▼ 國際醫療跨院合作 攝護腺癌第4期富商重獲生機 。（圖／嘉義醫院提供）

▲國際醫療跨院合作 攝護腺癌第4期富商重獲生機，嘉義醫院黃元德院長(右2)，林威宇醫師(左3)  。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一名86歲旅外華僑，因解尿困難長期服藥仍未見改善。2018年經由台灣嘉義市好友推薦到嘉義醫院泌尿科林威宇醫師門診，安排系列檢查，意外發現攝護腺癌第4期，攝護腺指數(PSA)高達165，骨盆腔淋巴結腫大達7公分，已壓迫左側輸尿管導致明顯左腎水腫，癌細胞甚至已轉移至骨頭，已屬末期癌症。

林威宇醫師立即安排跨院的手術解決左腎水腫的問題並開始男性賀爾蒙阻斷治療，改善病人的症狀與不適。隨後武漢肺炎全球爆發，病人待在新加坡治療並透過網路諮詢，直到2023年5月疫情解封返台就診追蹤，攝護腺指數(PSA)降至<0.025，左腎水腫消失回復正常，骨盆腔淋巴結縮小至1.3公分。全家人相當感激林威宇醫師的診斷發現第四期攝護腺癌，及時積極治療第四期攝護腺癌並挽救逐步惡化的腎臟與排尿障礙，五年過後86歲的他至今持續環球經商並每週打高爾夫球。

▲▼ 國際醫療跨院合作 攝護腺癌第4期富商重獲生機 。（圖／嘉義醫院提供）

▲林威宇醫師 。（圖／嘉義醫院提供）

依據衛生福利部資料攝護腺癌已經是台灣男性前五大癌症，林威宇醫師表示，初期症狀並不明顯，超過30%的病人診斷時已經是攝護腺癌第四期。早期診斷，透過積極性的治療不論是手術（攝護腺癌根除手術）或非手術(放射線治療合併賀爾蒙注射)，五年存活率都超過80%。攝護腺癌根除手術的好處，不僅可以摘除罹癌器官，同時清除可能罹癌的淋巴結，許多患者因此意外發現淋巴結轉移。因此，根除手術獨特的價值在於診斷癌症嚴重度的正確率超過90% ，避免低估癌症嚴重度，以做為後續治療的依據。林醫師進一步說明，近年來達文西手術的精準治療透過義大利醫師發展的新術式，更讓許多病人在術後一週恢復正常排尿不漏尿，並且回歸日常甚至參與路跑活動、球類競技與百岳攻頂。

林威宇醫師提醒，攝護腺癌早期幾乎沒有特殊症狀，所以如果有攝護腺指數(PSA)異常、持續性排尿困難或下泌尿道症狀、血尿、血精等特殊狀況，應盡早由泌尿科醫師進行進一步的檢查與治療。

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