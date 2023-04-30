嘉義醫院邀請醫界共好　共同參與照護教育訓練課程

▲嘉醫提升醫界傷口照護品質，邀請28家養護機構讓照護共好 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一名69歲李姓婦人患有糖尿病、高血壓、帕金森氏症等慢性疾病，因長期臥床導致尾骶骨有壓傷，家屬不敢清洗傷口，導致傷口癒合狀況不佳。所幸由嘉義醫院傷口照護團隊介入，在外科醫師及居家護理師的完善照護指導下，傷口復原良好，家屬頻頻感謝團隊的用心和協助。

嘉義醫院秉持「共享醫療資源，讓照護共好！」的使命，邀請28家合作養護機構一同參與教育訓練課程：壓傷傷口照護，課程內容包含:傷口評估技巧、照護知識及對傷口敷料的瞭解，由外科陳榮宏主任自製尾骶骨傷口模具現場教學，也讓參與實作課程的護理

師親自操作增加熟練度，未來在面對病人壓傷傷口照護有更專業的經驗，期望全面提升雲嘉南區養護機構照護品質。

陳榮宏醫師表示，長期臥床的病患很容易產生壓傷(舊稱壓瘡或褥瘡)，家屬或長照機構人員能夠早期辨識相當重要，如果有外觀發紅、明顯疼痛感，就需要透過減少受壓來改善，能夠避免壓傷持續惡化。如果不幸產生傷口了，最好盡速到醫療院所評估是否需要進一步治療，即使不用治療，也要了解什麼情況下需要再回診，把握最佳時機。

嘉義醫院院長黃元德表示，嘉醫長期努力響應政府推動之「長照2.0計畫」，除了重視醫療服務品質，更希望能將醫療資源與合作機構共享，更把照顧技巧帶到社區中，讓照顧者學習照顧知能，以服務為導向，早期發現、早期治療，落實主動性、連續性之醫事照護服務，以達「預防勝於治療」的成效。嘉醫傷口照護團隊共同分擔長者照護責任，以提供病人為中心之最高品質的醫療照護，成為雲嘉地區長照病患的醫療資源整合者和健康守護者，更期望嘉義醫院成為鄉親信賴的醫院。