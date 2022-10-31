低血糖急救三步驟 　糖分補充、定期檢查調整飲食

▲嘉義醫院對於低血糖飲食提醒 。（示意圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義一26歲葉姓年輕女性，偶爾在下午或夜間有頭暈、心悸、冒冷汗症狀，經嘉義醫院新陳代謝科李健醫師檢查發現，葉女症狀發生時，即時皮下血糖檢測顯示血糖值只有50至60左右，顯示為低血糖。

▲嘉義醫院新陳代謝科李健醫師。（圖／嘉義醫院提供）

經抽血檢測發現，葉女身體分泌的胰島素濃度高於正常人，顯示自身的胰島素製造過多，進一步安排電腦斷層掃描，顯示胰臟結構正常，臨床診斷是非胰島素瘤胰原性低血糖症候群，此類症候群的胰臟表現是胰島細胞的肥大，胰島細胞核大而濃染，並可能合併胰島的增生或增大，目前並無標準的治療方式，可選擇手術切除部分胰臟，因目前患者暫無手術意願，醫師建議採用「低碳水化合物飲食法」來降低胰島素分泌，以減少低血糖發作次數。



營養科林資淳主任說到，低碳飲食是指減少飲食中碳水化合物的攝取量，並提高蛋白質、油脂、纖維質的比重。每日碳水化合物50～150克(約1~2碗飯)，約正常建議量的10～20%。藉由減少白飯、麵包、麵食、蛋糕、甜點、含糖飲料…等澱粉類與含大量砂糖食物攝取。選擇優質蛋白質食物，例如：肉、魚、雞蛋。適量堅果，攝取好油。搭配低碳蔬菜，例如：竹筍、櫛瓜、甜椒、小黃瓜、白蘿蔔、花椰菜、芹菜、 蘆筍。因此好的蛋白質食物，搭配低碳且富含纖維的蔬菜，就是完美的低碳飲食了！



李健醫師提醒，低血糖常見症狀：以交感神經症狀為主，包括發抖、緊張、冒汗、煩躁、心跳加快、焦慮、頭痛、飢餓等。若是長期血糖過低無法供應組織足夠的能量，腦部可能會因此受損，出現注意力不集中、意識障礙、抽搐、昏迷。建議出現心悸、冒冷汗、顫抖、意識模糊、甚至是快昏迷的感覺，搶救低血糖三步驟: 1. 盡快補充方糖高含糖物質做即時處置。2. 就醫檢查低血糖原因並定期追蹤。3. 依醫師及營養師建議調整飲食。避免血糖持續低下造成生命危險。