行政院明通過台美貿易倡議首批協定　近期生效

▲台美21世紀貿易倡議首批協定將在近期生效執行。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

台美21世紀貿易倡議首批協定在1日在華府簽署，內容包含第一階段的5項議題「貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業」。行政院29日將通過經貿談判辦公室簽陳我國與美國完成簽署「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」；但據了解，台美雙方仍在最後的行政程序檢查階段，近期才會生效執行。

「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日於華府美國在台協會（AIT）總部由我駐美代表蕭美琴大使與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表雙方簽署，是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，所達成的階段性成果，不僅標幟著台美經貿關係歷史性的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出了關鍵一步。

首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，後續7項議題包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法也積極展開，涵蓋當前全球關心的新興經貿議題，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容。

據了解，行政院雖然將在明日通過協定，但距離正式生效還需一段時間，主要是台美雙方行政單位還須進行相關法令的驗證與檢查，目前台灣與美國的有關單位正在進行最後一步的行政檢查作業程序。