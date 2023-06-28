被問「怎麼把到外籍妻」暴怒！他越級打怪反被揍趴　進警局卻笑了

記者閔文昱／綜合報導

新北市新莊區20日晚間發生一起衝突事件，34歲楊姓男子騎車載著奧地利籍妻子外出，在停等紅燈時，被路過的倪姓男子搭訕「你怎麼把到的？」心生不滿進而爆發肢體衝突，2人事後也被警方帶回處理。不過，2人到派出所後，竟開始有說有笑，最後雙方握手言和，互不提告，警方則依違反《社會秩序維護法》處置。

根據行車紀錄器畫面，當時身穿白衣的楊姓男子與一旁的倪姓男子疑似爆發口角，將機車停在路邊後，取下頭上安全帽走向對方；倪姓男子見狀也站起身來與楊男對峙，不料楊男完全不顧自己比對方小上一號，拿起安全帽就是一陣狂掄。而倪男也不甘示弱，藉著體型優勢將楊男壓倒在地，並朝對方頭部猛打，雙方女友則在一旁看傻了眼。

▲男子不滿被問「怎麼把到外國妻」，與對方大打出手。（圖／翻攝自記者爆料網）

警方獲報後，隨即前往將2人帶回，經調查，楊男當時載著奧地利籍妻子準備去上班，在行經新莊區新樹路、民安路口時，被倪姓騎士搭訕「你怎麼把到的？」楊男因覺得被冒犯下車理論，進而引發衝突，隨後雙方都不願提告，甚至在倪男主動道歉後，2人還有說有笑，不過警方仍依違犯《社會秩序維護法》，裁處1萬8千元以下罰鍰。

畫面在網路曝光後，馬上也引發不少網友討論，紛紛表示「一下車看對方比你高...當時就應該說：我鞋帶沒綁好」、「打輸沒關係，老婆被調戲，是男人就不能置之不理」、「要是我被問，我會覺的很爽欸，會大笑回他，我厲害啊！怎麼會搞到打架呢？」、「吃飽太閒喔！都有載著女生還無聊的去問」、「看到那麼高的應該是要馬上裝瞎才對」。