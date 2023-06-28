　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被問「怎麼把到外籍妻」暴怒！他越級打怪反被揍趴　進警局卻笑了

記者閔文昱／綜合報導 

新北市新莊區20日晚間發生一起衝突事件，34歲楊姓男子騎車載著奧地利籍妻子外出，在停等紅燈時，被路過的倪姓男子搭訕「你怎麼把到的？」心生不滿進而爆發肢體衝突，2人事後也被警方帶回處理。不過，2人到派出所後，竟開始有說有笑，最後雙方握手言和，互不提告，警方則依違反《社會秩序維護法》處置。

根據行車紀錄器畫面，當時身穿白衣的楊姓男子與一旁的倪姓男子疑似爆發口角，將機車停在路邊後，取下頭上安全帽走向對方；倪姓男子見狀也站起身來與楊男對峙，不料楊男完全不顧自己比對方小上一號，拿起安全帽就是一陣狂掄。而倪男也不甘示弱，藉著體型優勢將楊男壓倒在地，並朝對方頭部猛打，雙方女友則在一旁看傻了眼。

▲男子不滿被問「怎麼把到外國妻」，與對方大打出手。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲男子不滿被問「怎麼把到外國妻」，與對方大打出手。（圖／翻攝自記者爆料網）

警方獲報後，隨即前往將2人帶回，經調查，楊男當時載著奧地利籍妻子準備去上班，在行經新莊區新樹路、民安路口時，被倪姓騎士搭訕「你怎麼把到的？」楊男因覺得被冒犯下車理論，進而引發衝突，隨後雙方都不願提告，甚至在倪男主動道歉後，2人還有說有笑，不過警方仍依違犯《社會秩序維護法》，裁處1萬8千元以下罰鍰。

畫面在網路曝光後，馬上也引發不少網友討論，紛紛表示「一下車看對方比你高...當時就應該說：我鞋帶沒綁好」、「打輸沒關係，老婆被調戲，是男人就不能置之不理」、「要是我被問，我會覺的很爽欸，會大笑回他，我厲害啊！怎麼會搞到打架呢？」、「吃飽太閒喔！都有載著女生還無聊的去問」、「看到那麼高的應該是要馬上裝瞎才對」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

高雄舉辦「肥貓大賽」！橘白貓10.6公斤奪冠　領獎一臉驚恐

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

暑假「玩」永續　台北101推最高野餐　後山唯一永續飯店推「探索自然」

台南最新極簡風「茶蘼酒吧」！汲飲葡萄酒享深夜微醺　還有米街特調

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

即／食品加工廠男員工掉進味噌桶　命危搶救中

暖警收留照顧3歲妹妹　31年後再次相遇

即／萬華食品加工廠男員工倒臥味噌槽　送醫不治

即／板橋幼兒園餵藥案！　「36學童檢驗結果」出爐

偷車牌懸掛　男夜遊遇臨檢露陷

快訊／台中3嫌拒檢！警開5槍　1人還在逃

周玉蔻北檢等開庭　抽空砲轟范瑋琪

即／石門富基漁港男墜海　警消員急打撈

屏東民宿冒火舌　路人驚呼「你們趕快逃」

竹科工程師PTT罵賴品妤「破麻」　下場慘了

即／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

即／斗六分局警務員輕生搶救不治　留下一雙兒女

路口禮讓行人新制出爐　駕駛小心荷包

快訊／苗栗今早火燒車　驚見1焦屍

更多熱門

相關新聞

即／新莊女「11F陽台墜落」！無呼吸心跳搶救中

即／新莊女「11F陽台墜落」！無呼吸心跳搶救中

新北市新莊區西盛街一處社區大樓，28日上午9時許發生墜樓事件！一名58歲許姓婦人，因不明原因自11樓陽台墜落至社區回收區鐵皮屋頂，當場失去生命徵象，救護人員緊急將她送往部立台北醫院搶救。至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

新北騎士猛撞左轉貨車倒地！骨折送醫

新北騎士猛撞左轉貨車倒地！骨折送醫

男闖紅燈「連閃3車」！遭貨車撞昏迷

男闖紅燈「連閃3車」！遭貨車撞昏迷

即／超商3禮盒酒被用水調包　48歲外送員落網

即／超商3禮盒酒被用水調包　48歲外送員落網

威士忌變維士比！超商禮盒酒竟遭掉包

威士忌變維士比！超商禮盒酒竟遭掉包

關鍵字：

新莊外國妻奧地利籍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

統一獅上半季封王！超商咖啡買1送1

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面