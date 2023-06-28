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鄭文燦訪日拜會前外務大臣　感謝當年捐贈6批疫苗助台

▲▼鄭文燦拜會拜會自民黨幹事長茂木敏充眾議員、鈴木憲和眾議員、中曾根康隆眾議員及山口晉眾議員。（圖／取自鄭文燦臉書）

▲鄭文燦拜會拜會自民黨幹事長茂木敏充眾議員、鈴木憲和眾議員、中曾根康隆眾議員及山口晉眾議員。（圖／取自鄭文燦臉書）

記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭文燦26日至29日率領經濟產業交流訪問團赴日本東京，進行為期4天的訪問。鄭文燦28日拜會自民黨幹事長茂木敏充眾議員、鈴木憲和眾議員、中曾根康隆眾議員及山口晉眾議員，除了感謝當年捐贈AZ疫苗外，也強調台日共享自由民主價值，並擁有往來密切的經貿關係，也面對共同的地緣政治挑戰，「更重要的是，台日追求相同的願景」。

鄭文燦說，在COVID-19疫情期間，台灣採購疫苗面臨困難，茂木敏充幹事長當時擔任外務大臣，連續捐贈台灣6批疫苗，累計420萬劑疫苗佔台灣人口近2成，幫助台灣人民渡過難關，「對此，我也特別向他表達台灣人民誠摯的感謝之意」。

鄭文燦表示，今年5月，台灣高鐵與日立東芝聯盟簽訂採購新世代車廂，所採購的N700S列車更環保、智慧，也是日本新幹線海外輸出的成功案例。台日兩國關係緊密，兩國在半導體、綠能及低碳轉型產業相互合作，茂木幹事長非常期盼兩國友好關係能擁有更多元、更多領域的合作，達成兩國共同的願景。

另外，鄭文燦也向在場的眾議員分享，今年5月在廣島舉行的G7峰會，達成共識要降低風險（de-risking，not decoupling），但對台日關係而言，則為coupling，使日本技術設備、研發能力，結合台灣優異的製造能力，在半導體、綠能及低碳轉型產業相互鏈結。

鄭文燦也以台積電在日本熊本投資為例，將讓台灣、日本、美國形成半導體生態系的合作圈，拉大技術領先，「台日共享自由民主價值，並擁有往來密切的經貿關係，也面對共同的地緣政治挑戰，更重要的是，台日追求相同的願景」。

鄭文燦也特別和眾議員們說，疫情趨緩後，日本是台灣人最喜歡旅遊的國家，今年已經有超過130萬人次赴日觀光，也為航空公司和旅行業者的復甦帶來動力，希望台日友好的關係，從現在到未來，能擁有更多元、更多領域的合作。

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