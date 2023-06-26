新港公園景觀改造　打造老幼共融多功能公園

▲新港公園景觀改造工程。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

嘉義縣新港鄉為在地信仰中心，新港公園鄰近奉天宮，設有民俗表演中心、圖書館等重要文化場域，近來因年久失修，內部空間及設施皆已不堪使用；在縣長翁章梁大力推動下，新港公園將蛻變成一座多功能特色公園，預計將於112年9月完工啟用。

新港公園於規劃期間傾聽在地聲音，並與在地居民、各領域專家學者溝通協調，打造老幼共融的休閒空間；工程包含全新打造的兒童遊戲場域及體健設施建置、運動場域修繕、既有設施修繕、步道鋪面工程、新增排水及照明工程、景觀綠美化等工程。

本次工程重點在於滿足各年齡層及族群使用，重點新設一處大型的兒童遊戲場，並設計蜻蜓造型的複合式大型遊具，配置各式多功能的共融及體健設施，打造「親子共融」、「多元參與」的遊憩空間。

另一改造重點為修繕公園內部既有設施，重新規劃並修復籃球場及槌球場空間、民俗表演中心及繞境之音等；並更新步道鋪面串聯公園各空間，且於四周進行景觀綠美化工程新植喬木，規劃一座全新富有特色的公園環境。



新港公園位於新港鄉精華中心，往來信眾、遊客眾多，本次提案將重新翻轉公園昔日印象，融入多元主題，提供居民與遊客休閒活動的空間，打造一座適合親子老幼的特色公園。

新港公園景觀改造工程自111年12月12日開工，6月1日起延展工期60日曆天，於6月1日復工，預定112年9月3日完工，截止6月20日實際進度68.83%；工程經費22,996,359元，主要施作工項為人行步道、遊戲區及體健設施建置、運動場修繕、植栽綠美化、給排水及照明、油漆工程等工項。