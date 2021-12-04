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嘉義市『洄嘉青年』成果展　老少共融社造創意新源頭

▲▼洄嘉青年FUN心玩社區 跳街舞、作板陶 老小一起社區有愛更有活力。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼洄嘉青年FUN心玩社區 跳街舞、作板陶 老小一起社區有愛更有活力。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為了促進社區多元發展，為社區帶來更多想像與可能，特別推出『「青銀協力 翻轉社區」大專生洄游社區紮根計畫：洄嘉青年FUN心玩社區』，以長期蹲點的方式，讓青年與社區老少真正融合在一起，成為社造創意的新源頭。

日前第1屆『洄嘉青年』成果展，由來自嘉南地區各大學院校的30名大學在學青年，在福民社區發展協會的陪伴與協助下，與嘉義市六個社區發展協會合作-劉厝、興仁、頂庄、何庄、精忠、大溪社區，推出各種青年參與社區服務方案，為社區及參與青年帶來全新的體驗。

嘉義市副市長陳淑慧表示，在這為期一年的實地蹲點實作中，這三十位「洄嘉青年」為社區帶來了新的想法及創意。包含與劉厝社區居民共同完成的裝置藝術製作、帶領興仁社區一同了解在地環境的綠鬣蜥生態課程、將潮流街舞的風氣帶入頂庄社區、將何庄的老舊圍牆以向日葵陶板重新美化、與精忠社區一同在城市中露營、以及用大溪社區的文化串聯整個暑期的營隊。

▲▼洄嘉青年FUN心玩社區 跳街舞、作板陶 老小一起社區有愛更有活力。（圖／記者翁伊森翻攝）

何庄社區表示，年輕人的加入為社區帶來更多可能，老小玩在一起，為社區做點事，很開心。這次的計畫中，大家決定要用陶板代替彩繪，來裝飾社區老舊圍牆，大家一起捏陶、玩泥巴、上釉色，整個過程真的是非常難得的經驗，並且自己動上將陶板鑲嵌在圍牆上，一朵朵陶花在牆上盛開，超美超有成就感。

原本就是「獲獎大戶」的頂庄社區，這次趕上奧運熱潮，讓年輕朋友帶著社區老少學街舞，艷黃色的上衣配上帥氣的動作，無論老少都是「舞齡高手」。

▲▼洄嘉青年FUN心玩社區 跳街舞、作板陶 老小一起社區有愛更有活力。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府社會處表示，社區營造推動數十年來，正十分穩定的運行中。但社區需求是與時俱進的，需要尋求更多創新、符合時代潮流的策略來回應民眾的期待。台灣社會的人口老化現象嚴重，南部地方因為就業不易，青壯人口外流現象更加嚴峻，不僅面臨高齡化、少子女化問題，社區組織的幹部也偏向老化、高齡化，出現世代斷層與傳承不易的困境。為了讓社區持續成長，並為社區注入年輕的活泉，激勵社區世代傳承與青銀共融，嘉義市政府偕同嘉義市六個社區以及西區福民社區發展協會共同推動「洄嘉青年」計畫。

從初期入校宣導到社區知能培力課程、社區實作、成果展現等，期待透過青年培力讓年輕學子從大學階段就開始認識社區，走入社區進而心在社區、根留社區，也為地方創生蓄積龐大能量。嘉義市是全齡共享、世代宜居的幸福城市，洄嘉青年FUN心玩社區，讓嘉義市每個角落都年輕了起來。

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關鍵字：

洄嘉青年老幼共融

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