控外籍駐台人員「擁抱3秒」性騷！她3度討公道皆吞敗　原因曝光

▲駐台代表處女員工控訴遭外籍男同事擁抱3秒屬性騷擾，向法院聲請交付裁判遭駁回。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者黃資真／台北報導

一名在外籍駐台代表處工作的台籍女子控訴，遭外籍莫姓男同事強抱3秒鐘，提告性騷擾遭2度予以不起訴，向法院聲請交付裁判，台北地院認為莫是基於道別與祝福擁抱，並無調戲的情形，裁定駁回聲請、不得抗告。

女子控訴，2022年8月22日下午1時40分左右，在駐台代表處辦公室，遭莫男強行翻動、檢視並取走其個人物品；欲離開現場時，莫男竟強行擁抱她約3秒鐘後，以手輕拍背部，認為莫已犯強制罪、強制猥褻、性騷擾等罪。

檢方偵查後，於同年12月23日、2023年2月3日2度予以不起訴，駁回女子之訴，女子改轉向法院聲請交付裁判，請求法官主持公道。

法官根據偵訊內容，女子曾稱東西打包好要走時，莫男說不准離開，跟對方說不要浪費她的時間，莫男仍要她不准走，坐下來放輕鬆，可見莫男並無任何積極攻擊身體之施加物理力行為，也無事證證明，難認被告具有強暴或不法脅迫之客觀上行為，不構成強制罪。

針對強制猥褻、性騷擾部分，女子表示「莫男抱住我的時候沒有碰我其他部位，就是手在背部後肩胛位置拍了幾下」，難認有做出猥褻行為。

女子提供的錄音檔中，莫男表示「今天沒辦法放水，我們可以成為朋友的」、「我還是你朋友，收完了嗎？」、「我是因為代表的命令，我才...」考量女子因進行離職手續而在物品歸還檢查流程中與莫男有所爭執，莫男亦屢屢表示自己是因為受到上級指示而予以檢查，與她仍是朋友等情，在當時之時空環境下，亦難認莫男具有要調戲女子之主觀意圖而為前述行為，反因上級指示與同事朋友情誼間有所為難，最終希望能維持友誼而欲與其道別和祝福，據此自難認定具有性騷擾之主觀意圖。

聲請意旨雖主張，未能調取女子諮商評估報告及傳喚諮商心理師，有調查不備的瑕疵，惟交付審判程序不得就聲請人提出的證據再為調查，台北地院裁定駁回，不得抗告。