李明濱涉性騷！台大精神部不續聘兼任主治：學術專業未必人品高潔

▲李明濱涉性騷！台大精神部不續聘兼任主治。（圖／資料照）

記者嚴云岑／台北報導

台灣自殺防治大佬、自殺防治學會理事長李明濱遭多名員工、學生指控性騷擾，衛福部已解除自殺防治中心主持人職務，並啟動內部調查。雖然李明濱已自台大醫院退休，精神醫學部仍於今（26）日發布4點聲明，對李過去涉及的性騷擾事件「深感遺憾」，更提到「學術的專業未必代表人品的高潔」，將不再續聘李明濱為兼任主治醫師。

兩名自殺防治中心前員工6月向媒體投訴，107年在討論專案時被李明濱從上手臂一直摸到大腿，還有另一名員工在開會且外賓在場時，被偷捏兩下大腿，讓她們感到不適、害怕。雖然李明濱接受媒體聯訪後直言「訝異」，更否認摸大腿一說，另希望媒體不要就該事件持續衍生，但「Me too」雪球仍越滾越大。

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在第一篇爆料後，前學校助理、曾在台大醫院接受住院醫師訓練的醫師或諮商師等也紛紛指控或間接影射曾遭李明濱騷擾，甚至連病患也不放過。事件爆發後，衛福部緊急拔除計畫主持人一職，仍無法遏止曾經受害者的怒火，在社群平台要求精神醫學會停權、並呼籲台大醫院、新光醫院介入調查。

目前李明濱在新光醫院看診照常，而台大醫院精神醫學部在事發近2周，終於今（26）日發出公開聲明，向過去可能受到傷害的人感到難過，除了啟動調查、釐清相關事件外，也深自檢討，堅定對性騷擾零容忍的態度。未來也會努力改善體制，打造一個性別平等、安全友善的優質教學、研究、服務場域，以不辜負民眾的期待。

台大醫院精神醫學部4點聲明如下：

1.本部深刻體認，學術的專業未必代表人品的高潔，揭開瘡疤固然痛苦，然而也是療傷復原的開始。如果本部過去曾經對女受訓醫師造成痛苦，我們衷心致上歉意，深刻反省，並會藉由此事件改善內部溝通與申訴管道，提升本部成為正直誠信、性別友善的專業職場。

2. 本部堅持維護性平之立場，不容忍任何性騷擾行為在部內發生，對於受 訓學生、住院醫師、員工(包括助理)及病人提出的性騷擾、性平申訴、 或相關資訊傳達，將立即主動了解聆聽相關意見、提供支持並介入處理。

3. 為求審慎，目前臺大醫院(本院)已經不續聘李姓醫師為兼任主治醫 師。本部也著手進行性平教育及內部檢討，宣達本部本院申訴管道 (https://www.ntuh.gov.tw/Fpage.action?muid=5&fid=2208)，指導同 仁面對性騷擾時如何自我保護及保存證據。

4.目前本院皆已啟動性騷擾事件調查程序，本部將全力協助釐清相關事項，期待能儘速對於相關事項做出更具體之回應。

▼台大醫院精神醫學部對李明濱事件回應。（圖／翻攝台大醫院精神醫學部網站）