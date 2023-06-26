24小時爽喝！超商最新「珍珠椰果四季春青茶」　限時嚐鮮價49元

▲7-11首度開賣「CITY TEA現萃茶－珍珠椰果四季春青茶」，可享限時嚐鮮價49元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

夏天就要這一杯！超商首度開賣「珍珠椰果四季春青茶」，以杯杯茶葉現萃的青茶為基底，加入冬瓜清香的原味珍珠及椰果，喝起來口感療癒又清爽，6/28起全台都喝得到，且還能享嚐鮮價49元，絕對要把握機會喝。

7-11 CITY TEA現萃茶將在6/28起首度開賣「珍珠椰果四季春青茶」，嚴選南投松柏嶺四季春青茶葉沖泡，茶湯香氣清香、茶韻滋味回甘，再搭配Q彈珍珠椰果，每一口都能品嚐多層次口感，且6/28起至7/9止還可享嚐鮮價49元。

▲OPEN將7月迎接18歲生日，7-11獨家推出限定版包裝CITY CAFE杯身、零食及糖果等。



另外，7月將迎來OPEN將18歲生日，以OPEN!家族與雪玲兔波波帶著雪兒全新設計素材，推出雙水果風味軟糖、起司牛奶飛機餅、跳跳棉花糖、Papabubble手工糖以及雙倍辣濃玉米條等一系列零食糖果，以及暑假出遊必備的迷你濕紙巾、化妝包、隨身收納包、保溫保冷袋等實用周邊；不僅如此，包括CITY CAFE杯身、指定零食、泡麵、飲料、鮮食、麵包等商品也將換上OPEN!18歲限定版包裝。

▲最新土芭樂手搖杯開喝了。（圖／COMEBUY提供，下同）

COMEBUY「經典芭樂系列」推出全新升級版「晶蘇芭檸綠」，使用清香微甜的土芭樂搭配檸檬，再放進有咀嚼感的寒天晶球、高纖小紫蘇，夏天來一杯肯定超消暑，還有熱銷10年的「芭樂檸檬綠」，是土芭樂汁結合檸檬、茉莉綠茶的組合，而「芭樂多多」則選用土芭樂加上養樂多，酸甜又好喝，即日起於全門市上市，任選2杯還送經典搖滾傳奇杯袋1個，數量有限、送完為止。

▲買芭樂系列飲品還送杯袋。