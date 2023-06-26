曾犯案1夜3次狼運將再下藥性侵！被害人因此變成植物人

▲狼司機下藥性侵女姓友人，害她變成植物人。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

在淡水租屋的華姓計程車司機，2018年間在雞湯中下藥性侵女房東，還1夜3次；另外又乘機性侵一名女研究生，2案重判11年半定讞。此外，檢警查出他先前也下藥性侵女性友人，被害人還因此陷入重度昏迷，成為植物人。最高法院審理後，再將華男判刑10年定讞。

華男現年43歲，他2018年8月初邀約女研究生前往北海岸遊玩、拜拜，華男拿出紅色膠囊之不明藥物給女研究生，說這個是「保肝」的藥物，對喝酒的人很好，女方不疑有他，吞下膠囊。之後被帶回華男租屋處性侵得逞。沒多久，他將魔爪伸向女房東，在雞湯中摻入第三級毒品氟硝西泮成分（俗稱FM2），而後1個晚上性侵女房東3次。女房東第二天一早醒來發現下體有保險套，才知道遭人性侵。最高法院針對此2案件，去年11月間判刑11年6月定讞，華男發監執行。

另外檢警也查出，華男在犯下這兩案前，於2017年7月間也犯下一起下藥性侵案件。他當時因為失眠到診所求診，先取得含有氟硝西泮（Flunitrazepam，即FM2）成分的藥錠，而後因為常到女性友人小芊（化名）位在蘆洲家中借宿，趁著小芊不注意，讓小芊吃進藥錠。小芊陷入昏迷後，華男性侵得逞。

不過華男完事後驚覺小芊的狀況有異，趕緊打電話叫救護車，將小芊送醫。但小芊到院前心跳停止、疑似心肌梗塞、缺氧性腦病變與腦水腫、癲癇及肺炎併呼吸衰竭，經緊急開顱及氣切手術救治後，仍因缺氧性腦病變合併癲癇，變成四肢無力與意識障礙的植物人狀態。家屬提告，檢方依照「以藥劑犯強制性交致重傷罪」，提起公訴。

法院一審審理時，華男坦承犯行，一審法院將他判刑8年10月。但案件上訴二審後，華男又否認犯罪，高院二審改認定他犯加重強制性交罪，判刑10年；至於以藥劑犯案致重傷罪的部分，高院認為並無因果關係，這部分不成罪。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。華男多次性侵遭判刑定讞，將由檢方聲請定應執行刑。