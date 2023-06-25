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大陸 大陸焦點 特派現場

寧夏氣爆7死之後　甘肅蘭州石化廠驚天「閃爆」烈焰沖天

 記者任以芳／綜合報導

大陸寧夏銀川市才發生才發生氣爆案，甘肅省蘭州市西固區一家企業24日晚間發生閃爆事故，從拍攝的畫面顯示，事故現場為一座裝置起火閃爆，並冒起濃煙。

▲▼ 蘭州石化廠閃爆大火 。（圖／翻攝 新浪網、新華社（第三張寧夏））

▲ 蘭州石化廠閃爆大火 。（圖／翻攝 新浪網）

綜合陸媒報導，蘭州市一家石化企業發生閃爆事故，，24日晚間為煉油運行二部兩酸裝置一具酸性水罐發生閃爆，現場濃煙蔓延幾公里外，火勢非常猛烈。

據了解，此閃爆為易燃氣體聚集致一定濃度後，遇明火或電火花所產生的爆炸現象。由於閃爆時現場沒有員工作業，於事故發生後的11分鐘左右撲滅，截至目前沒有人員傷亡，閃爆原因正在調查之中。

此前，寧夏銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店21日發生重大燃氣爆炸事故，造成31人死亡，7人受傷。國務院決定成立事故調查組，由應急管理部牽頭，公安部、住房城鄉建設部、商務部、國家市場監管總局、全國總工會、國家消防救援局、寧夏回族自治區人民政府等相關方面參加，對寧夏銀川富洋燒烤店「6·21」特別重大燃氣爆炸事故進行調查。

目前，燒烤店燃氣爆炸事故4名犯罪嫌疑人，已被以涉嫌重大責任事故罪採取刑事拘留強制措施。

▼ 寧夏銀川氣爆成7死、31傷。（圖／翻攝 新華社）

▲▼ 蘭州石化廠閃爆大火 。（圖／翻攝 新浪網、新華社（第三張寧夏））

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