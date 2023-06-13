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行人穿越道撞死行人　因自首輕判1年2月

▲男子謝興誠駕車行經行人穿越道時不停讓行人，撞上正步行過馬路的1對夫婦，造成一死一重傷，謝男自首認罪，台南地院將他判刑1年2月徒刑。（圖／記者林悅攝，下同）

▲男子謝興誠駕車行經行人穿越道時不停讓行人，撞上正步行過馬路的1對夫婦，造成一死一重傷，謝男自首認罪，台南地院將他判刑1年2月徒刑。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

男子謝興誠駕車行經行人穿越道時，不停讓行人，撞上正步行過馬路的1對夫婦，造成一死一重傷，案經檢察官依過失致死罪嫌起訴，台南地院將他判刑1年2月徒刑。

判決書指出，被告謝興誠於2022年7月29日晚上7時32分許，駕駛公司所有小客車，沿台南市北區大興街由東往西方向行駛，行經該路與大興街96巷口附近時，原應注意汽車行駛至交岔路口，左轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉；汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過；分向限制線（下稱雙黃線），係用以劃分路面成雙向車道，禁止車輛跨越行駛，並不得迴轉，

依當時現場之客觀情況，並無不能注意之情事，竟疏未注意，被告行近行人穿越道，未暫停讓行人先行通過、跨越雙黃線往該處之未命名道路搶先左轉。適有行人薛女及其夫侯男沿大興街行人穿越道由南往北步行，雙方發生碰撞，致侯男受有頭部損傷、胸部挫傷、下背和骨盆挫傷、雙膝部擦挫傷折之傷害，薛美麗則受有創傷性蜘蛛網膜下出血、創傷性硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折、後枕2公分開放性傷害等傷害，其中薛女經送奇美醫院急救，仍於2022年8月1日上午10時23分因顱骨骨折併創傷性硬腦膜下出血而死亡。

謝興誠於肇事後，在警察機關尚不知何人為肇事者前，向據報前往現場處理之員警陳述車禍發生經過而自首並願接受裁判。案經侯男提告訴及台南地檢署檢察官相驗後偵查起訴。

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