陸白酒巨頭「五糧液」跨界太陽能產業　投資7177萬持股10％

▲大陸知名白酒品牌五糧液跨界投資太陽能產業。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸白酒巨頭之一的「五糧液」集團跨界新能源，透過四川和光同程光伏（太陽能）科技有限公司工商變更資訊顯示，新增四川五糧液新能源投資有限責任公司、四川煊煬光伏科技有限責任公司等多個投資方，註冊資本由1億元增至約1.67億元，其中，五糧液新能源注資1666.67萬元人民幣（約7177萬元新台幣），持股10％。

《澎湃新聞》報導，和光同程成立於今（2023）年3月，短短3個多月便受資本青睞。一個關鍵原因，是該公司的實控人為千億光伏龍頭通威股份的前董事長兼CEO謝毅。

1984年出生的謝毅年僅39歲，是通威系內部培養的職業經理人。謝毅在2011年入職通威集團任總裁助理。兩年後，身為通威太陽能董事長的謝毅因操盤收購賽維合肥工廠，歷經218輪競拍、拍板8.7億元（人民幣，下同）的收購價，被稱為「通威史上一天之內花錢最多的人」。

這樁轟動一時的併購案不僅成就通威，也成就了謝毅本人。他將一度瀕臨倒閉的賽維合肥工廠重塑生命，還使通威被推上太陽能電池全球第一的位置。

四川五糧液集團以製作白酒和酒業相關產品起家，同時布局智慧製造、食品包裝、現代物流、金融投資和健康產業等多個領域。相關人員透露，這次由旗下新能源投資公司入股和光同程是五糧液集團的行動，並非該股份公司的舉措，上市公司仍會專注在白酒產業。