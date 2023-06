快訊／普丁：瓦格納行為屬「武裝叛變」　將俄羅斯推向內戰

▲俄羅斯總統普丁24日發表電視演說。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)於莫斯科時間24日上午10時發表電視演說,直指瓦格納集團(Wagner)的行為相當於武裝叛變,將俄羅斯推向內戰,目前已採取反恐行動,叛變的人將付出代價。

普丁表示,瓦格納的行為相當於武裝叛變.企圖從內部顛覆俄羅斯,這屬於叛國罪,「我們正在為公民的生命安全,以及我們的領土完整而戰,我們需要團結所有力量,我們應該消除任何分歧。」

普丁雖然未提到瓦格納首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin),但他強調,一些俄羅斯被欺騙犯下罪行,這些人的野心導致了叛國罪,將俄羅斯推向內戰,目前已採取反恐行動,叛變的人將付出代價,「那些叛變的人背叛了俄羅斯,我敦促任何參與其中的人停止以任何形式參與武裝衝突。」

▲俄羅斯總統普丁與瓦格納首腦普里格津。(圖/達志影像/美聯社)



普丁指出,俄羅斯的武裝部隊已經得到必要回應,將採取果斷行動來穩定頓河畔羅斯托夫市(Rostov-on-Don)的局勢,「叛軍正在把俄羅斯推向失敗和投降。」

普里格津24日宣布佔領頓河畔羅斯托夫市的俄軍南部軍區總部,並要求與俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)和參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)。

莫斯科當局稍早喊話瓦格納旗下僱傭兵稱,不要助紂為虐,更強調只要願意服從普丁的命令,俄國就會保障他們的人身安全。

