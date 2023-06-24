竹北氣爆！整壓站軸流閥「雜物入侵」　瓦斯供氣壓力爆增釀禍

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹北今(24日)上午8時許發生瓦斯加壓站壓力異常，引發多起民宅火警、瓦斯外洩案，119報案電話也被打爆。截至目前為止，消防局共受理竹北15件瓦斯漏氣案、以及15件住宅火警。新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮稍早也趕到現場，表示是當地整壓站軸流閥有雜物跑入，造成皮膜受損，才會導致壓力過高而釀禍，目前已將主要開關關閉，後續將清查有幾戶受到影響。

▲新竹縣竹北今上午8時許發生瓦斯加壓站壓力異常，傳出多起瓦斯外洩、民宅火警氣爆案。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣副縣長陳見賢。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣副縣長陳見賢稍早前往氣爆現場勘查，表示經瓦斯公司初步了解，為橡皮閥阻塞，導致壓力過大而釀禍，目前正在全面搶救中。陳見賢指出，中正東路215號氣爆處有一名16歲的少年受傷，其他人情況都還好，後續將責成社會處關心慰問；而現階段最重要的事就是趕快把瓦斯管線漏氣點查出來，並且全力搶修，確認安全無虞後才會恢復供氣，「現在安全最重要！」

劉顯榮也說明，今早8時26分接獲通報，竹北有民宅發生瓦斯燃燒，立即派員查處，初步了解為中正國小旁一處整壓站軸流閥有雜物跑入，造成皮膜受損、瓦斯壓力過高，原本供氣壓力應在200毫米水柱，但流量卻達到1000毫米水柱，導致民眾住宅點火火焰過高，進而導致燃燒災情，目前已經全面控制，將主要開關關閉後就不會造成影響。

劉顯榮指出，整壓站都是區域型，只要整壓站沒有問題，該區瓦斯使用就沒有疑慮，目前受影響的區域是在東區，詳細影響戶數、災損還需要統計釐清。

▼新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮。（圖／記者陳凱力翻攝）