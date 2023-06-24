波蘭美女在台灣遇行人地獄　慘住院6天！「以為駕駛會停」遭撞飛

記者崔子柔／綜合報導

波蘭女生Eli近日分享在台灣發生車禍的經驗，她當時騎腳踏車在自行車道上，一輛汽車從右邊駛來，結果直接撞上她，當時因為語言不通，她就自認倒楣先回家，結果隔天到醫院住院治療6天。

YouTube頻道「不要鬧工作室」昨（23）日發布Eli受訪的影片，Eli提到，她幾年前在台灣時，還沒有聽過「行人地獄」這個詞，但卻有過實際經驗。

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▲Eli目前仍在台灣生活。（圖／翻攝自instagram／itselizabieta）



Eli當時騎腳踏車要回家，從自行車道要過馬路時，一輛汽車從她右邊駛來，她還看了對方一眼，沒想到下秒駕駛直接撞上她，不過她先前在英國生活時，碰到相同狀況，汽車駕駛都會停車。

Eli分享，她當時還正透過耳機跟媽媽講電話，但她被撞飛上天，掉落到馬路中間，還有另一輛車也差點撞到她，媽媽聽見車禍過程，「她以為她永遠失去我了」。

Eli指出，她和肇事駕駛語言完全不通，對方比手畫腳說明當時自己在玩手機，所以沒有看到Eli，她則因為無法溝通，就選擇自己先回家，結果隔天開始喉嚨異常腫痛，她才去醫院治療，住院了6天，因為在台灣沒有健保，花費4萬元，所幸在英國的保險支付了大部分費用。Eli表示，看見現在台灣對於行人路權的重視，她感到相當開心。

▼Eli到台東遊覽。（圖／翻攝自instagram／itselizabieta）

