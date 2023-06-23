反過來勸退高嘉瑜？　吳欣岱：蠻多本土派支持者希望高不要選

▲民進黨立委高嘉瑜、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自高嘉瑜、吳欣岱臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨現任港湖區立委高嘉瑜言行常引發部分綠營支持者不滿，再加上台灣基進北市黨部主委吳欣岱堅持參選港湖立委到底，致使泛綠陣營在港湖區陷入分裂。吳欣岱23日受訪時表示，蠻多本土派支持者認為，是否能叫高嘉瑜不要選，但民進黨有制度，不像國民黨把選民當西瓜、把港湖議員喬去別的地方選。

至於是否有勸退高嘉瑜的聲音？吳欣岱表示，民進黨與基進黨談的時候主要是高層對高層，自己沒有參與太多，但蠻多本土派支持者會認為，是否能叫高嘉瑜不要選，然而，民進黨這麼大的政黨有自己的制度，而不是像國民黨為自身利益把選民當西瓜，把港湖議員喬去別的地方選，相信不會有這個狀況發生。

對於參選到底可能保送李彥秀，吳欣岱表示，就算自己不出來參選，很多本土派選民也覺得很孤單，為什麼2014年會養出柯文哲？就是用選票最大化的方式來想要投誰，卻沒有讓價值堅定、相對條件、論述能力及抗壓性較好的候選人站出來，帶著大家前進。

吳欣岱指出，這是一個很好的時間、地點，把民眾黨主席柯文哲熱潮戳破，讓台灣回到基礎民主價值討論，個人壓力都是小事，這次選舉就是希望台灣可以更好。