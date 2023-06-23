國小棒球訓練基地旁設禮儀廳　員林4里怒轟：請還給孩子受教權

▲員林市將在第二公墓設禮儀廳，里民組自救會抗議。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市公所將增設禮儀廳的決定權交由民意做決定，日前公布民調結果，將設在第二公墓旁，引發附近4里民反彈組成自救會到公所抗議陳情，自救會認為周邊進出交通狹隘，再加上緊鄰彰化棒球訓練基地東山國小，將嚴重影響學童的受教權，將於明(24)日晚上在鎮興廟前舉辦說明會，不排除將再前往公所前抗議。

▲員林市將在東山國小旁設禮儀廳，自救會請公所審視評估。（圖／自救會提供，以下同）

自救會認為，員林市禮儀廳數億元的建設規模，如果設置在東山埔勢必讓山腳路與員東路交通匯流區域，原本早已因路幅狹小且繁忙的地方交通，更加雪上加霜。未來禮儀殯葬業、相關行業及往來追思親友等等大量車流一旦湧入員草路、員東路與山腳路的匯流區域，對於地狹人稠的週邊居民，隨之而來的交通與停車混亂將是生活中永遠揮之不去的惡夢。

▲員林市將在第二公墓設禮儀廳，自救會將於明日晚間舉辦說明會。（圖／自救會提供）

再來，東山埔還有許許多多土葬墳墓尚未遷葬，又鄰近東山國小學區本不適宜，且位處山坡地保育區，土地開發還需要通過冗長水土保持計畫的審查，在山坡地大興土木，光是施工機具車輛對鄰近區域環境與噪音影響衝擊，將難以想像。

禮儀廳選擇東山埔，對於地方交通、居民生活的加重衝擊及工程計畫推動的難度，如此重大公共建設的選址，就是一個錯誤的決定，因此將於明天晚上在鎮興廟前廣場舉辦相關說明，希望公所能審慎評估再做決定。