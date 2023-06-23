斷網斷電也能手機支付　青島4號地鐵全大陸首個試點站

▲ 大陸數位人民幣進化到「無網無電」也能支付 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸手機行動支付相當普及，最怕遇到極端天氣等不可抗力因素「斷網」，對於各行各業，甚至是老百姓的生活將帶來巨大不便和損失。大陸政府積極研究無網無電支付，目前已經有初步成效，數位人民幣無網無電支付應用首次落地，在應用在山東青島地鐵站。

陸媒《澎湃新聞》指出，數位人民幣「無網無電」支付應用在青島軌道交通4號線的張村站和科苑經七路站正式落地試點，也是全大陸軌道交通應用場景的首次落地。

據了解，支付工具在無網無電狀態下，應用數位人民幣硬錢包通行底鐵閘口，過閘平均交易時間約為260毫秒，低於300毫秒的交易時間行業標準要求，在公車、捷運等小額高頻的公共交通場景具有積極的示範推廣意義。

報導強調，「這次驗證數位人民幣離線交易功能，减少了因手機無電、通信網路覆蓋不到等因素，帶來的使用障礙。」

▲大陸推動數位人民幣預計未來3年是快速發展期。（圖／CFP）

厚雪研究首席研究員介紹，「無網無電」支付功能主要解决一些無網、無電、極端天氣等場景支付問題，是數位人民幣移動支付方式的重要補充，適用於一些網絡覆蓋不穩定的場景使用。

數位人民幣在大陸推廣的步伐越來越快，應用場景兼顧線上線下，已涵蓋批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共交通、政務繳費、稅收征繳、補貼發放等多領域，而這背後離不開多地政策規劃支持。

大陸中金公司研報表示，2023年以來，數位人民幣在交易規模、覆蓋領域及應用場景等方面實現了快速發展。未來3年有望迎來快速發展期。