中國人「假扮台灣人」在東京強拉客！　灌醉、下藥後再把錢偷光

▲近來傳出有不少中國店員假冒台灣人強行攬客的事件。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本東京都湯島地區有許多專門接待亞洲客人的酒吧林立，但近來卻傳出有不少中國店員假冒台灣人強行攬客的事件，他們除了將客人強拉到包廂灌醉外，還會在食物中放安眠藥，藉機敲竹槓甚至是偷竊。

根據日媒《集英社》報導，東京赤羽去年發生17名中國男女圍住喝醉路人的強行拉客事件，當時這群男女以違反《風俗營業法》遭到逮捕，但如今這樣的敲詐集團似乎已轉移聚集地，來到了文京區的湯島，當地酒吧老闆就指出，他已經有不少客人遭詐騙。

在湯島地區經營酒吧的40多歲老闆表示，「在這裡自稱是台灣人的女性，肯定都是那些中國拉客集團的一夥，他們會將客人強拉至小酒館後，將客人灌得爛醉，然後將對方帶到ATM領取鉅款。」

記者實測單獨走在路上時，確實有一名看起來30至40歲的女性朝他走來，直接勾住手問他要不要一起喝酒，整個人湊非常近地問，「今天要回家嗎？已經沒有電車了吧？」接著對方還自稱是台灣人，在附近的台灣酒吧工作，費用每30分鐘也只要1000日圓，甚至告訴他有提供色情按摩服務。

另一間酒吧老闆說，他曾多次警告客人，要注意路邊拉客的中國人，「不確定是否因為這樣，他們最近開始自稱是台灣人，一到晚上11點多就開始出現在路邊。」記者詢問附近的上班族，他也說自己甚至曾被下藥騙過，當時他從廁所回來再喝了一口酒後，就有強烈睡意襲來，而對方跟他說「睡覺也沒有關係」，接下來他就躺在對方膝蓋上失去意識。

這名上班族表示，隔天醒來後發現自己就躺在一處巷子裡，錢包裡的3萬日圓也都不翼而飛，去報警時，警察也只說那是自己應該要付的責任，所以完全不予理會，「那時杯子裡面應該被放了安眠藥吧！」

而住在當地的台灣人也對此感到非常憤怒，在湯島經營台灣餐廳26年的老闆娘說，「這絕對不能原諒！這樣的話台灣人都會被討厭，我們在日本一直很努力，為什麼他們不好好認真工作呢？請不要剝奪這個對我來說很重要的地方！」