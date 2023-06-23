　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國人「假扮台灣人」在東京強拉客！　灌醉、下藥後再把錢偷光

▲▼東京,日本上班族,東京上班族,喝醉。（圖／達志影像／美聯社）

▲近來傳出有不少中國店員假冒台灣人強行攬客的事件。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本東京都湯島地區有許多專門接待亞洲客人的酒吧林立，但近來卻傳出有不少中國店員假冒台灣人強行攬客的事件，他們除了將客人強拉到包廂灌醉外，還會在食物中放安眠藥，藉機敲竹槓甚至是偷竊。

根據日媒《集英社》報導，東京赤羽去年發生17名中國男女圍住喝醉路人的強行拉客事件，當時這群男女以違反《風俗營業法》遭到逮捕，但如今這樣的敲詐集團似乎已轉移聚集地，來到了文京區的湯島，當地酒吧老闆就指出，他已經有不少客人遭詐騙。

在湯島地區經營酒吧的40多歲老闆表示，「在這裡自稱是台灣人的女性，肯定都是那些中國拉客集團的一夥，他們會將客人強拉至小酒館後，將客人灌得爛醉，然後將對方帶到ATM領取鉅款。」

記者實測單獨走在路上時，確實有一名看起來30至40歲的女性朝他走來，直接勾住手問他要不要一起喝酒，整個人湊非常近地問，「今天要回家嗎？已經沒有電車了吧？」接著對方還自稱是台灣人，在附近的台灣酒吧工作，費用每30分鐘也只要1000日圓，甚至告訴他有提供色情按摩服務。

另一間酒吧老闆說，他曾多次警告客人，要注意路邊拉客的中國人，「不確定是否因為這樣，他們最近開始自稱是台灣人，一到晚上11點多就開始出現在路邊。」記者詢問附近的上班族，他也說自己甚至曾被下藥騙過，當時他從廁所回來再喝了一口酒後，就有強烈睡意襲來，而對方跟他說「睡覺也沒有關係」，接下來他就躺在對方膝蓋上失去意識。

這名上班族表示，隔天醒來後發現自己就躺在一處巷子裡，錢包裡的3萬日圓也都不翼而飛，去報警時，警察也只說那是自己應該要付的責任，所以完全不予理會，「那時杯子裡面應該被放了安眠藥吧！」

而住在當地的台灣人也對此感到非常憤怒，在湯島經營台灣餐廳26年的老闆娘說，「這絕對不能原諒！這樣的話台灣人都會被討厭，我們在日本一直很努力，為什麼他們不好好認真工作呢？請不要剝奪這個對我來說很重要的地方！」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃子佼才剛出院有望復工！製作單位證實了
快訊／愛河驚傳隨機攻擊！恐怖男持磚襲擊路人
金鐘得主要求女生「脫衣視訊」！
直擊／韓女團桃機爆衝突！　經紀人凶狠推記者：讓開
才讀3年「男大生1年去當兵」　全場轟1點
耀樂遭爆「抵押私密片借錢」！　黑料起底
年輕女孩倒貼已婚男「砲友變性侵」！　女星點名嗆：不自愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

性愛片遭劈腿男友po上網！連地址都被公開　每天都有噁男跑來她家

日公民團體請願「全面開放市售」事後避孕藥　無處方箋也能買

CEO親駕「泰坦號」下海慘遇難！生前試乘畫面曝：我打破了一些規則

研發蘇聯首枚氫彈　「國家最高機密」科學家陳屍莫斯科家中

新娘氣到走人！新郎賓客全傻眼　原來她「根本不知要結婚」

她路邊產女「不知孩子爸是誰」　嬰屍整包塞車站置物櫃

肯亞邪教洗腦「餓死見耶穌」奪337命　嫌犯落網絕食10天亡

中國人「假扮台灣人」在東京強拉客！　灌醉、下藥後再把錢偷光

菜鳥「全裸被綁」彈下體虐待！　搬家公司認霸凌：被害人已離職

學生餐廳「學長殺學弟」！斧頭狂砍5下爆血慘死　師生全嚇傻

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

塞好塞滿！3柯基擠爆機車腳踏墊　同伴卡中間「慢慢浮起」笑翻網

嬤被孫女騙玩丁丁桌遊　龜速起手勢敗北遭噴水

宋智孝「美腿曬成竹炭」嚇壞成員　懷疑她「助曬到睡著」：有燒焦味XD

懶人包／演藝圈#MeToo事件連環爆！　黃子佼、炎亞綸、宥勝人設翻車

性愛片遭劈腿男友po上網！連地址都被公開　每天都有噁男跑來她家

日公民團體請願「全面開放市售」事後避孕藥　無處方箋也能買

CEO親駕「泰坦號」下海慘遇難！生前試乘畫面曝：我打破了一些規則

研發蘇聯首枚氫彈　「國家最高機密」科學家陳屍莫斯科家中

新娘氣到走人！新郎賓客全傻眼　原來她「根本不知要結婚」

她路邊產女「不知孩子爸是誰」　嬰屍整包塞車站置物櫃

肯亞邪教洗腦「餓死見耶穌」奪337命　嫌犯落網絕食10天亡

中國人「假扮台灣人」在東京強拉客！　灌醉、下藥後再把錢偷光

菜鳥「全裸被綁」彈下體虐待！　搬家公司認霸凌：被害人已離職

學生餐廳「學長殺學弟」！斧頭狂砍5下爆血慘死　師生全嚇傻

中職二軍／劉時豪代打致勝安　龍二軍5比4逆轉悍將

黃子佼才剛出院「有望復工」？　製作單位鬆口錄影時間

性愛片遭劈腿男友po上網！連地址都被公開　每天都有噁男跑來她家

龍潭陂塘龍舟賽睽違3年登場　張善政、侯友宜為選手加油

端午連假首日4500人留宿綠島　用電量創新高打破42年歷史

2車追撞併排卡國3入口畫面曝！車頭車尾爛毀　匝道封閉大回堵

中科與海線生活圈成形靠1條路　最新工程進度曝光

快訊／男單8強台灣內戰學長勝出！王子維退林俊易晉4強

新增至6童！宜蘭某補習班亂餵「利他能」　19家長嚇壞要求篩檢

媽在沙發滑手機　阿金「黏背上緊緊環抱」：麻麻不能交男友喔

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

泰坦號內爆像被揉紙團5人瞬死　模擬畫面曝

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

即／BBC：搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

富商兒陪父看鐵達尼殞命　親戚：他很害怕

泰坦號早就內爆？　美軍5天前就偵測到爆炸聲

前空姐曝搭機「免費升頭等艙」小技巧

泰坦號氧氣耗盡了？搜救「秘密武器」抵達

「泰坦號」有特殊設計！下潛24hrs自動返航

泰坦號偷工減料？像遊戲機難承受深海壓力

銀河系中心　黑洞23秒回音曝光

25歲男爽中「3.1億樂透」！3年後超慘下場曝

更多熱門

相關新聞

她路邊產女　嬰屍整包塞置物櫃

她路邊產女　嬰屍整包塞置物櫃

日本大阪府大阪市33歲女子涉嫌於1月將剛出生的女兒的遺體放進車站內的置物櫃內，直到屍體腐爛傳出惡臭後，現場工作人員才報警，並發現這起棄屍案件。女子隨後被依遺棄屍體罪嫌逮捕，而她則表示，自己不知道孩子的父親是誰，在路邊生下孩子後，不知該如何處理，才會丟棄在置物櫃內。

2員工「綑綁裸體菜鳥」彈下體！搬家公司認霸凌

2員工「綑綁裸體菜鳥」彈下體！搬家公司認霸凌

馬克宏見李強　法總統府：有談到台灣

馬克宏見李強　法總統府：有談到台灣

皮條客糗拉到「便衣警察」！秒被逮

皮條客糗拉到「便衣警察」！秒被逮

3歲童戒尿布失敗　媽男友拿熱水淋！90%燙傷慘死

3歲童戒尿布失敗　媽男友拿熱水淋！90%燙傷慘死

關鍵字：

中國台灣東京日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

泰坦號內爆像被揉紙團5人瞬死　模擬畫面曝

小S早預言夏宇童：犯了黃子佼大忌！

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

行人闖紅燈遭4車連撞亡！駕駛下場曝

連假誇張1幕！他驚「全台灣都去宜蘭」　網：塞到死

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

耀樂控訴炎亞綸偷拍「案件7關鍵」一次看

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

18歲男打工驚見背包被藏AirTag追蹤

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

金曲歌手毒誓否認性騷！曬8對話截圖

即／BBC：搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

更多

最夯影音

更多
炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖
妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面