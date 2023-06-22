演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網保證：絕不翻車

▲林志玲是粉絲心目中的完美女神。（圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「#Metoo」性騷風暴中，藝人許傑輝、宥勝、黃子佼、炎亞綸與NONO坦承犯錯，其中受害者指控，當年才15歲的她被NONO帶回內湖家裡侵犯。看著藝人如此不珍惜身上羽毛，有網友正能量票選「演藝圈唯一清流」，而原PO大推林志玲是最佳人選，引來一票網友贊同之外，也點名林依晨與蔡依林也是零負評女神。

一名網友在Dcard以「Metoo事件後，演藝圈唯一清流」為標題發文，看著性騷擾不斷竄燒，而這片黑暗中，原PO認為女神林志玲是演藝界的唯一清流，原因包括「人美心美談吐優雅，也有在做慈善事業，很少得罪別人，做人做事都很認真，不會做讓人誤會的事！」

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文章曝光後，引來2千人點頭認可，「志玲姐姐真的人美又EQ高，可惜要引退看不到了」、「看她寫的書就知道，教養和氣質是刻在骨子裡的」、「林志玲真的是最接近完美的女星」、「志玲姐姐是女神等級的，不會沾染凡間的事」、「我現在的單位有跟志玲姐姐基金會合作，補助學費給我們早療有困難的的孩子，讓他們可以順利上學」。

▲林志玲與老公AKIRA婚後超幸福。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

其他網友也點名，「讓我想起，零負評女神林依晨」、「林依晨、林志玲、蔡依林，我心中認為大概率不會翻車的台灣女星們」、「女生只推志玲姐姐，男的我只推伍佰老師」、「吳慷仁和坤達」、「覺得殷悅Melody比她更美更有氣質」、「怎麼能沒有田馥甄」。

身為人妻與人母的林志玲確實減少工作量，日前她上節目《眾聲》時，被主持人蔡康永問到「小孩大到一個程度，不需要你了，你會重新回演藝工作嗎？」結果林志玲肯定地搖頭。

蔡康永一臉驚訝，而林志玲自嘲：「他大到一個程度不需要我了，你想會是幾歲？那我現在是幾歲，你去加一加就知道這個答案了。」隨後撒嬌表示希望自己仍是大家心中的志玲姐姐，即便滿頭白髮了，大家還是記得黑髮的她，也坦言未來只會為了慈善相關的活動露面，如果是跟「美麗」相關的，應該就不會，「因為你不需要把自己再放在一個平台上，讓大家來做一個比較。」

▼林志玲突認「不會回演藝圈」。（圖／翻攝自YouTube／優酷台灣-APP搶先看）



▼蔡依林與林依晨也是零負評女神。（圖／翻攝IG）

