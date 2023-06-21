吳宗憲喊「若掏空公司死全家」釣出OPEN醬？7-11發聲明回應了

▲綜藝天王吳宗憲近日遭黃子佼指控欠錢不還。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

黃子佼日前因捲入性騷案，發出3個直播影片，承認自己過往行為，不過他還點名多位藝人，包括吳宗憲也被他砲轟欠錢不還，引發熱議。有網友近日就挖出吳宗憲過去澄清沒掏空公司的留言，當時他發毒誓「我如果做過就是全家死光」，甚至還釣出「OPEN醬」現身留言。對此，7-11今也發出聲明回應了。

針對黃子佼錄影片砲轟吳宗憲欠錢不還，更揭他過往情史。吳宗憲表示會提告，「我都是被傷害的，我們也希望他平安啦，但公司裡面的SOP，就是侵害我的部分，我願意接受大家的批評，但你來傷害我又不是事實，不可這樣亂講。」對於近期「#me too」事件延燒，憲哥也淡定表示「我一點都不會受影響的！」

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不過，「欠錢」說法一出，不禁也讓不少網友聯想到多年前吳宗憲涉掏空公司一事，有網友就PO出截圖，只見當時吳宗憲在某則貼文下留言，「我如果做過掏空公司就是全家死光，我如果沒做過那你家全家死光，就這麼簡單。」不料，該則貼文竟釣出一個名叫「OPEN醬」的帳號回覆，「感謝憲哥無私祝福，憲哥好人一生平安。」

由於該帳號的名稱、頭貼都與超商龍頭7-11的吉祥物「OPEN 醬」相同，畫面一出瞬間也引發網友熱議。對此，7-11今發出聲明強調，近期社群有假冒「OPEN醬」不實留言，此與7-ELEVEN完全無關，本公司將保留法律追訴權。