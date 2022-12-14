21歲女是詐團首腦！誆桃園婦「涉綁架案」得手675萬

▲大園警方接獲報案指稱，陳姓婦人今年10月間遭假檢警謊稱涉入綁架案，結果被騙675萬元，警方循線查獲涉案車手到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區陳姓婦人今年10月間接獲電話，指稱其涉及綁架案，且有350萬元贖金已匯入其銀行帳戶，若欲證明清白需將銀行存款提出交由專員調查並送至法院公證，陳婦不疑有他將帳戶內675萬元存款提出，交付給自稱假專員保管，家屬質疑遭到詐騙；大園警方循線查獲2名車手，向上溯源查獲以鄧姓女子為首的詐騙集團共7人到案，偵訊後依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法與加重詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園警方指出，66歲的陳姓婦人指稱，今年10月間她接獲自稱是檢警電話聲稱涉及綁架案，已有350萬元贖金匯入其銀行帳戶，若欲證明自身清白需要將帳戶內存款全部提領出來，交由專員調查後拿到法院公證，陳婦被嚇到不知所措，信以為真，將銀行帳戶675萬元存款全部提領出來，拿到指定地點交付給所謂的專員，但至此存款音訊全無。陳婦家屬獲悉後認為遭到詐騙，隨即向警方報案求助。

▲大園警方循線查獲以鄧姓女子為首的詐騙集團。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方獲報後，根據陳婦提供資訊查獲2名取款車手到案，經過向上溯源追查查獲以21歲鄧姓女子為首詐騙集團共計7人成員到案，警方詢問後依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法與刑法加重詐欺等罪嫌將鄧女等人移送桃檢偵辦。

大園警分局呼籲，假檢警詐騙對象多以中高齡長者為目標，看準長輩警覺性較低，較無能力向外求助查證等特點詐騙，民眾應宜多一分警覺，減少一分損失，掌握「一聽、二掛、三查證」原則，以降低被詐騙之風險。

【更多新聞】

►桃園平鎮棒球室內練習場狂漏水 「簡直像瀑布」選手恐受傷

►當詐團人頭戶變共犯「判刑3月」 廢棄大樓亮燈光...通緝女被逮

►騙人當豬仔轉賣100萬「撞警車拒捕」 勇警連開6槍...詐團8匪落網