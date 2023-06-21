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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生驗2551種毒藥物結果出爐　檢：無遭施打或服用事證

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▲台中地檢署指出，驗了2511種，賴男身上看不到有遭施打或服用毒藥物之事證。（圖／律師提供）

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

台中5億高中生命案追查1個多月後，台中地檢署今（21）日宣布偵結，夏姓父子殺人罪都不起訴，當初30萬元交保的夏姓男子則依涉嫌偽造文書起訴，另6日時檢方提到，在經過1000多項的毒藥物反應後，死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應，今檢方指出，後續共驗2551種，查無賴男於墜樓前有遭施打或服用毒藥物之事證。

賴男身世複雜，因身懷市價超過5億元的房地產，在其阿公(即生父)告別式隔天，即與夏姓地政士助理前往登記結婚，但沒多久後卻離奇墜樓死亡。賴母控訴，配偶夏男謀財害命，還請法醫權威高大成協助，全案鬧得沸沸揚揚。但檢警經調查，在墜樓處陽台欄杆外發現死者DNA，還取得鄰居證詞稱，事發前並未聽到爭吵以及事發大樓雨遮上發現刮痕等，判定死者並非遭到他殺。

今全案偵結，夏男躲過殺人重罪追訴，但專案小組發現，夏男當時為了登記成功，先找大樓清潔阿姨協助不成，竟隨機拜託路人辦理結婚登記，且夏男跟賴生2人幾乎沒有互動，不僅沒有熱戀照，彼此之間也沒有親蜜對話，認定是假結婚，因此依使公務員登載不實的偽造文書罪將夏男起訴，夏男恐無法繼承5億元房產。

台中地檢署今天指出，對於賴男樓前有無遭施打或服用毒藥物部分，賴男經檢察官會同法務部法醫研究所法醫師進行解剖鑑定，其報告指出：死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑、氰化物或足以導致昏迷、死亡的烈性毒藥物(共驗 2551 種)；另台灣大學法醫研究所亦函文鑑定說明，人體如被注射高劑量之氯化鉀或磷酸鉀，血液中鉀離子濃度不可能驗出正常值，而依死者於急救時，就中國醫藥大學附設醫院所出具之死者體內血液鉀離子濃度為正常等意見，賴男於生前尚無遭短時間注射高劑量氯化鉀或磷酸鉀之可能。從而，本件查無賴男於墜樓前有遭施打或服用毒藥物之事證。

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