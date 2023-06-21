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炎亞綸偷拍私密片　律師傻眼「要確定耶」：可處7年以上有期徒刑

炎亞綸回覆網友問題，被網推爆。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

▲藝人炎亞綸。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名網紅「耀樂」過去以稱號「冥樣」在抖音累積大量粉絲，卻於17歲、2018年時被男友外流性愛影片而休學、沉寂，而曾獲「十大傑出青年」的藝人炎亞綸也發文承認並道歉。對此，「巴毛律師」表示，根據受害者的說法，炎亞綸恐處7年以上有期徒刑，「炎p，你要確定捏」。

巴毛律師在臉書粉專「巴毛律師會客室」發文表示，「修蛋欸，不是影片不是你流出的就沒事欸」，並指被害人當時16歲，「16歲未成年欸，你拍他性愛影片會有《兒少性剝削防制條例》第36條第1項的問題欸」。

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根據《兒少性剝削防制條例》第36條第1項，拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。

巴毛律師指出，被害人在文中直言，是拒絕拍攝性愛影片後，又被炎亞綸以手機偷拍，就觸犯《兒少性剝削防制條例》36條第3項，「以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金」，「7年以上有期徒刑你知道是什麼概念嗎…炎p，你要確定捏」。

修蛋欸 不是影片不是你流出的就沒事欸 耀樂那個時候才16歲 16歲未成年欸...

巴毛律師會客室發佈於 2023年6月20日 星期二

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