　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

展瑞讚「炎亞綸偷拍私密片」扛砲火！　緊急三度改口

▲展瑞留言聲援炎亞綸。（圖／翻攝自臉書／炎亞綸 Aaron Yan、展榮展瑞 K.R Bros）

▲展瑞留言聲援炎亞綸。（圖／翻攝自臉書／炎亞綸 Aaron Yan、展榮展瑞 K.R Bros）

記者崔子柔／綜合報導

藝人炎亞綸被網紅耀樂指控偷拍性愛影片，並於20日晚間發表長文承認確實曾經交往，但澄清不是主動將影片外流。YouTuber展瑞在貼文留言說，「一直很欣賞你面對過錯的勇氣」，結果意外引來網友砲火，他也三度修改留言內容，並再度回應，「沒有說他（指炎亞綸）是對的」。

展瑞留言表示，「一直很欣賞你面對過錯的勇氣。感情的事都真的很難說，都只有當事人自己理解面對的難題是什麼。很多時候都是各方觀點不同。謝謝你曾經也幫助過我，希望你們可以好好化解，祝福兩者都可以挺過放下」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲展瑞留言。（圖／翻攝自臉書／炎亞綸 Aaron Yan）

眾多網友回應謾罵，「很遺憾這群人的精神領袖會是這樣回覆，你們自己向受害者講同樣的話看看」、「勇敢個屁，性侵未成年+外流性愛影片+恐嚇。這是犯罪了好嗎」、「瞎挺一通，現在犯什麼錯誤都一樣輕重嗎」、「太誇張了，不要亂加油打氣好嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲網友罵聲。（圖／翻攝自臉書／炎亞綸 Aaron Yan）

展瑞後續三度修改留言，最後將「一直很欣賞你面對過錯的勇氣」這句話刪除，並再度回應指出，「我只單純希望他好好面對跟祝福他們都挺過。我沒有說他是對的！我也沒有說他是錯的，也沒有要對於受害者做評論。我只是覺得事情，尤其是感情是他們兩個人最後都要面對的，祝福他們可以解決（不論最終結果為何），而我不認識受害者也沒有說受害者不對，不管事情如何這些也只是檯面的資訊，所以我不覺得一個人如果真的做錯事應該避重就輕，我祝福的是兩者可以挺過，因為事件中的加害與受害，都是他們要面對，都需要勇氣，我也沒有說出任何犯法等於對的言論」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲展瑞修改留言內容。（圖／翻攝自臉書／炎亞綸 Aaron Yan）

展瑞強調，他只是認為「感情有些過去的紛爭是彼此的觀點不同，並非意旨那些指控或行為是彼此觀點不同，這一點我的確應該講清楚，謝謝大家」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
韓星騙罹癌募款1年被揭發　輕生亡享年33歲
快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！　宣布上午開記者
氧氣剩30多小時！鐵達尼號觀光潛艇失聯　2大因素影響搜救
炎亞綸道歉文一堆加油！3字眼開脫成功　網怒：性侵講成感情糾紛
三寶騎士害死人！陸男抱3歲童遭「大車甩尾」撞飛亡　奪命瞬間曝
他能懂黃子佼！　從小看爸爸和女人交疊「國中開始包養女生」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏至貴人到！　4生肖財運旺

黃子佼才剛出院「同名臉書」火速復出　網友都服了

MeToo可能才開始！「地藏菩薩清空地獄」千字文　萬人按讚

他喊能懂黃子佼！從小看爸爸和女人交疊　「國中開始包養女生」

美洋娃娃來台！中國混血爸「台灣老公比較好」　擇偶條件曝

展瑞讚「炎亞綸偷拍私密片」扛砲火！　緊急三度改口

她把全部遺產留給看護　1事卻嚇跑對方

別吃冰！夏至「6大禁忌」一次看　95元發財祕法曝

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

今夏至！明雨區擴大　連假變天

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

夏至貴人到！　4生肖財運旺

黃子佼才剛出院「同名臉書」火速復出　網友都服了

MeToo可能才開始！「地藏菩薩清空地獄」千字文　萬人按讚

他喊能懂黃子佼！從小看爸爸和女人交疊　「國中開始包養女生」

美洋娃娃來台！中國混血爸「台灣老公比較好」　擇偶條件曝

展瑞讚「炎亞綸偷拍私密片」扛砲火！　緊急三度改口

她把全部遺產留給看護　1事卻嚇跑對方

別吃冰！夏至「6大禁忌」一次看　95元發財祕法曝

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

今夏至！明雨區擴大　連假變天

台南玉井左鎮南化6條小黃公車新路線通車　預約到府接送攏ㄟ通

夏至貴人到！　4生肖財運旺

布林肯：中國間諜氣球事件該畫下句點

南消積極培訓義消幹部展開講習訓練　提升整體救災救護效能

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！　宣布今上午開記者會反擊

黃子佼才剛出院「同名臉書」火速復出　網友都服了

瘋電影／變形金剛：萬獸崛起　外星人來平衡膚色法規

中醫襲胸女學生脫口「妳胸部很漂亮」　年紀大獲減刑

韓星騙罹癌募款1年被揭發！　「留遺書輕生身亡」享年33歲

MeToo可能才開始！「地藏菩薩清空地獄」千字文　萬人按讚

美短貓著迷神祕狗腳味！　狂抓拒放...黑柴無奈QQ

生活熱門新聞

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

AV女優夜店遭襲胸！發聲慘被酸穿太露

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

沒追到籃籃請吃雞排！　本人大方回應了

進入夏至！5生肖運勢最強

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

展瑞讚炎亞綸「勇氣」惹砲火　急回：沒說他對

他半夜聽鐵鍊拖地聲　睜眼驚見「黑白無常」狠瞪

他喊「能懂黃子佼」　從小看爸爸和女人交疊

炎亞綸道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點

黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因

好市多B群特價「日人卻不吃」　網曝：這招提神超有效

更多熱門

相關新聞

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控偷拍性愛影片，20日晚間發文承認曾經交往，也證實確實有過私密影片，但並非本人流出，他表示相當珍惜跟耀樂的感情，也很抱歉造成這樣的結果。對此，耀樂雖然暫無回應，但凌晨宣布21日中午12點將舉辦記者會，似乎是要正面對決炎亞綸。

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

炎亞綸道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點

炎亞綸道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

炎亞綸認錯！展瑞：欣賞你面對過錯的勇氣

炎亞綸認錯！展瑞：欣賞你面對過錯的勇氣

關鍵字：

炎亞綸

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

曾莞婷認：收到宥勝道歉訊息

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

《炮仔聲》男星妻淚訴「遭已婚八點檔一哥強抱」

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

炎亞綸偷拍未成年性愛片犯公訴罪　律師開腔

爸見監視器無法回放請假回家　汪搖尾迎接…20mins後離奇亡

AV女優夜店遭襲胸！發聲慘被酸穿太露

炎亞綸劈3男全用同款SOP！私密對話曝光

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面