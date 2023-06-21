展瑞讚「炎亞綸偷拍私密片」扛砲火！　緊急三度改口

▲展瑞留言聲援炎亞綸。（圖／翻攝自臉書／炎亞綸 Aaron Yan、展榮展瑞 K.R Bros）



記者崔子柔／綜合報導

藝人炎亞綸被網紅耀樂指控偷拍性愛影片，並於20日晚間發表長文承認確實曾經交往，但澄清不是主動將影片外流。YouTuber展瑞在貼文留言說，「一直很欣賞你面對過錯的勇氣」，結果意外引來網友砲火，他也三度修改留言內容，並再度回應，「沒有說他（指炎亞綸）是對的」。

展瑞留言表示，「一直很欣賞你面對過錯的勇氣。感情的事都真的很難說，都只有當事人自己理解面對的難題是什麼。很多時候都是各方觀點不同。謝謝你曾經也幫助過我，希望你們可以好好化解，祝福兩者都可以挺過放下」。

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▲展瑞留言。（圖／翻攝自臉書／炎亞綸 Aaron Yan）



眾多網友回應謾罵，「很遺憾這群人的精神領袖會是這樣回覆，你們自己向受害者講同樣的話看看」、「勇敢個屁，性侵未成年+外流性愛影片+恐嚇。這是犯罪了好嗎」、「瞎挺一通，現在犯什麼錯誤都一樣輕重嗎」、「太誇張了，不要亂加油打氣好嗎」。

▲網友罵聲。（圖／翻攝自臉書／炎亞綸 Aaron Yan）



展瑞後續三度修改留言，最後將「一直很欣賞你面對過錯的勇氣」這句話刪除，並再度回應指出，「我只單純希望他好好面對跟祝福他們都挺過。我沒有說他是對的！我也沒有說他是錯的，也沒有要對於受害者做評論。我只是覺得事情，尤其是感情是他們兩個人最後都要面對的，祝福他們可以解決（不論最終結果為何），而我不認識受害者也沒有說受害者不對，不管事情如何這些也只是檯面的資訊，所以我不覺得一個人如果真的做錯事應該避重就輕，我祝福的是兩者可以挺過，因為事件中的加害與受害，都是他們要面對，都需要勇氣，我也沒有說出任何犯法等於對的言論」。

▲展瑞修改留言內容。（圖／翻攝自臉書／炎亞綸 Aaron Yan）



展瑞強調，他只是認為「感情有些過去的紛爭是彼此的觀點不同，並非意旨那些指控或行為是彼此觀點不同，這一點我的確應該講清楚，謝謝大家」。