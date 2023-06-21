炎亞綸遭控偷拍私密片　卡神喊「取消十大傑出青年」：退出演藝圈

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「耀樂」17歲時被男友外流性愛影片而休學、沉寂，而曾獲「十大傑出青年」的藝人炎亞綸20日也發文承認並道歉。對此，「卡神」楊蕙如發文表示，「道歉有必要，但炎亞綸要說清楚，你要不要退出演藝圈。」

楊蕙如表示，炎亞綸被控硬上（性侵）、偷拍未成年少年，「外流影片加上慣性劈腿，還恐嚇威脅要找黑道處理，我是不懂這種劣行為什麼還有人會去加油和支持他。」

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楊蕙如認為，如果炎亞綸沒有退出演藝圈，「我會覺得很噁心、很噁心，非常噁心！」「道歉有必要，但炎亞綸要說清楚，你要不要退出演藝圈」；此外，她也疑惑「什麼時候會取消十大傑出青年？」

▲炎亞綸。（圖／翻攝自臉書／炎亞綸）



據了解，炎亞綸在道歉文中承認自己「在感情上有很多的偏差、扭曲的作法」，當年與耀樂交往時也疏於溝通，並沒有成熟的處理分手問題。但在2018年被爆出劈腿風波後，他沉潛了一段時間，認真自省，「要我重新面對一次當年面對過的錯誤，我心甘情願，因為這些都是我，沒有這些也不可能讓我大徹大悟。」

炎亞綸承認沒有處理好個人感情，但近年已經在上各種諮商課程，試圖導正自己的錯誤，「我是真心悔過、誠心面對自己，不想再辜負自己，辜負給過我溫暖和關心的每一個人，這就是現在的我。」也表示願意再次當面跟耀樂道歉，並做出一切後續的補償。

不過，耀樂一開始的指控文章當中，提及16歲被炎亞綸偷拍性愛影片、不顧意願發生關係，且後續發現影片遭到外流之後，還曾被對方恐嚇「如果出來選擇爆料的話，要請黑道解決」等。炎亞綸的回應文則並未對這些指控作出澄清和說明。