　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

讓難得的相聚時光更有儀式感！Fred款待「全明星女神」備好舒味思®收服她的心

▲▼ Fred,全明星運動會,女神,梁凱莉,料理之王,阮紹榮,MR.Oak,舒味思,氣泡水,Schweppes,搭餐,質感。（圖／擷取自影音，下同）

▲廚佛Fred款待《全明星》女神，不只用美味餐點擄獲女神的心，更以事先備好的Schweppes舒味思®氣泡水，提升整體用餐氛圍。（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

現代人工作忙碌、時間有限，想要在難得與好友相約聚餐的時刻，瞬間點亮彼此相處與交談的質感、增進享用美食的驚豔感，是許多人都想創造的美好回憶。首先，挑一間好餐廳是一定要的！這次廚佛Fred難得做東，特別在由《料理之王》亞軍阮紹榮擔任主廚的台味創意餐廳MR.Oak，邀請之前在《全明星運動會》表現亮眼的女神梁凱莉成為座上賓。雖然梁凱莉笑說「跟廚師吃飯壓力好大」，但Fred還是超盡責地以廚師角度帶領她品嚐美食，包括在餐前為自己和好友準備的「Schweppes舒味思®氣泡水」，讓這場美食饗宴別具儀式感。

▲▼ Fred,全明星運動會,女神,梁凱莉,料理之王,阮紹榮,MR.Oak,舒味思,氣泡水,Schweppes,搭餐,質感。（圖／擷取自影片）

▲好久不見的《全明星》女神梁凱莉，就是今天廚佛Fred招待的座上賓！

剛從上一個通告趕到現場的梁凱莉，氣喘吁吁地邊說著抱歉邊坐下，搞笑的Fred也沒放過捉弄女神的機會，秒答，「我真的等滿久了。」但下一秒仍然貼心地指著桌上預備好的氣泡水，要女神先「喝點氣泡水消消暑」。畢竟美食當前，總要讓身心先靜下來、達到一個平衡，才能認真用五感，品味食物帶來的感官體驗。擁有豐沛氣泡、清爽不甜的舒味思®氣泡水，無疑就是當下能瞬間撫慰心靈的質感首選。這次，Fred也特別動用和主廚阮紹榮的關係，不僅在一位難求的餐廳喬到好位置，也得到經典招牌「京都伊比利」的款待，讓梁凱莉期待道，「我把9個胃都帶來了！」

▲▼ Fred,全明星運動會,女神,梁凱莉,料理之王,阮紹榮,MR.Oak,舒味思,氣泡水,Schweppes,搭餐,質感。（圖／擷取自影音，下同）

▲美食當前，想先讓身心平穩放鬆，Fred建議先飲用舒味思®氣泡水，接著才能好好地以五感品味食物帶來的感官體驗。

隨著開胃前菜一道一道接著上，讓人感覺還沒吃到主餐，嘴裡卻已經累積了不同食物交織混雜的味道，不過對於像Fred這樣的老饕來說，一點都不怕錯過每一道食物要呈現的獨特口感與風味。Fred認真向梁凱莉解釋，「有時我們吃這種Set Menu（精選套餐）可能會吃很飽，食感也較複雜一些，這個時候我們可以透過飲用舒味思®氣泡水調整味覺感受，而且你每吃一道就喝一口，它的氣泡感其實會讓你的味蕾在觸碰食物時，可以達到最完美的接觸。」一番精闢剖析，讓梁凱莉閃著雙眼崇拜道，「原來這就是廚師的小巧思！」

▲▼ Fred,全明星運動會,女神,梁凱莉,料理之王,阮紹榮,MR.Oak,舒味思,氣泡水,Schweppes,搭餐,質感。（圖／擷取自影音，下同）

▲▼舒味思®氣泡水在Fred的心中，就是幫味蕾歸零，得以重新體驗下一道菜色的搭餐首選。

▲▼ 讓難得的相聚時光更有儀式感！Fred款待「全明星女神」備好舒味思®收服她的心 。（圖／影音）

終於等到主餐的拌飯和京都伊比利上桌！蒸騰的熱氣和陣陣香氣讓梁凱莉迫不及待把手往刀叉伸去，Fred見狀馬上提醒，「等等，我們要先進行一個儀式。」沒錯，那就是拿起桌上的水杯，先以舒味思®氣泡水收斂一下味蕾，準備好開啟新一輪主餐體驗，被提醒的梁凱莉也頻頻點頭直呼，「我學會了！」作為搭餐質感首選的舒味思®氣泡水，其實不僅能消除前一道菜色停留在味蕾的印象，甚至還能在餐前與餐程中刺激食慾，在每次迎接新一道菜色前重新燃起期待感，美饌入口後，更能讓乾淨的味蕾再次體驗豐富極致的頂尖享受。

▲▼ Fred,全明星運動會,女神,梁凱莉,料理之王,阮紹榮,MR.Oak,舒味思,氣泡水,Schweppes,搭餐,質感。（圖／擷取自影音，下同）

▲風味鮮明的「京都伊比利」入口前，別忘了先以清爽不甜的舒味思®氣泡水，幫味蕾做好準備。

▲▼ Fred,全明星運動會,女神,梁凱莉,料理之王,阮紹榮,MR.Oak,舒味思,氣泡水,Schweppes,搭餐,質感。（圖／擷取自影音，下同）

▲▼舒味思®氣泡水在Fred的心中，就是幫味蕾歸零、重新體驗下一道菜色的搭餐加乘首選。

▲▼ 舒味思 。（圖／影片）

用餐尾聲，Fred也臭屁地詢問梁凱莉，「怎麼樣，滿足吧！」梁凱莉不可置信地表示，「我覺得今天真的超棒的！」她也大讚Fred相當聰明，「你用舒味思®搭配餐點，我覺得這讓整個體驗有了更升級的感覺！」最後兩人也說好，下次換梁凱莉招待，好好報答Fred這回以舒味思®氣泡水打造的質感饗宴。未來，無論是否在餐廳或家裡招待親友，有了舒味思®氣泡水這個搭餐選擇，就能為各種美食的療癒食感大大加分，更要成為賓主盡歡的「責任擔當」，讓品飲者都能徹底享受氣氛歡快、舒暢難忘的歡聚時刻。

ET快訊
快訊／NONO爆性侵　她再打臉「朱海君說謊」
快訊／NONO被控「都找這種下手」！
快訊／5億高中生被認假結婚！　「4大事證」曝
快訊／控NONO無套侵犯逼問「大不大」　她崩潰：我非常痛
快訊／5億高中生驗2551種毒藥物　結果出爐
快訊／NONO遭控「車上強吻揉胸」　手機藏海量女孩名單
快訊／NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出！
快訊／檢認定夏男「沒殺人」　不起訴原因曝光
快訊／5億高中生案殺人罪不起訴　高大成說話了
LIVE／「NONO性騷女快20個！」　網紅現身說明
快訊／夏男1罪起訴！　5億遺產恐無法繼承
炎亞綸性愛片外流　「對質前男友」私訊曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一秒點亮料理用餐氛圍！超神「舒味思®氣泡水」讓嘮叨王Fred嘴巴閉閉質感上身

開放寄杯、互換冷熱！　超商「經典美式、拿鐵買2送1」今天限定搶

走路200萬步抽機票！下載「BAM APP」把步數變哩程數　5大攻略輕鬆走

讓難得的相聚時光更有儀式感！Fred款待「全明星女神」備好舒味思®收服她的心

網購618返場！秒殺夯品3折起　iPhone 14 Pro Max最高回饋超過3萬元

限時1天爽吃！超商冰淇淋「買1送1」　加碼獨家開賣新口味

夏日必備消暑神器！一秒掰了汗味又降溫

超商連4天「6大品項買1送1」！　加碼搶寄杯咖啡飲品下殺65折

限時8天搶買！超商咖啡飲品下殺「買5送2」　美式、拿鐵通通有

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

開放寄杯、互換冷熱！　超商「經典美式、拿鐵買2送1」今天限定搶

走路200萬步抽機票！下載「BAM APP」把步數變哩程數　5大攻略輕鬆走

讓難得的相聚時光更有儀式感！Fred款待「全明星女神」備好舒味思®收服她的心

網購618返場！秒殺夯品3折起　iPhone 14 Pro Max最高回饋超過3萬元

限時1天爽吃！超商冰淇淋「買1送1」　加碼獨家開賣新口味

夏日必備消暑神器！一秒掰了汗味又降溫

超商連4天「6大品項買1送1」！　加碼搶寄杯咖啡飲品下殺65折

限時8天搶買！超商咖啡飲品下殺「買5送2」　美式、拿鐵通通有

成年禮金2周「60萬人註冊使用」！18歲YouTuber李怡蓁帶路逛書店

中廣最新民調：賴清德3成支持度居首、侯友宜17.93％再淪老三

柯文哲喊重啟服貿反彈不大？　王世堅：最可怕就是他「百毒不侵」

NONO爆性侵「她再打臉朱海君說謊」！　悲憤揭時間軸：他們早就交往

獨／影片直擊！「校貓小橘」卡3樓窗台　校方急Call動保處救援

NONO被控「都找這種下手」！出外景也狂約…凌晨給她房號：來吃泡麵

萌爆！壽山動物園黑猩猩吃球冰消暑　大象阿里「聞榴槤」急甩開

硬上又外流！指控炎亞綸「敢爆料找黑道弄你」　網轟：檢調裝死嗎

開放寄杯、互換冷熱！　超商「經典美式、拿鐵買2送1」今天限定搶

iOS 17看圖查詢功能升級！一秒看懂車壞在哪

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

消費熱門新聞

超商「6大品項買1送1」限時4天搶

只有5天！超商咖啡「只要10元」爽喝

限時1天爽吃！超商冰淇淋「買1送1」

速食店美式脆薯買1送1爽吃7天

GATSBY體用抗菌濕巾新包裝清涼

網購618返場　iPhone購機最高回饋超過3萬元

美式賣場育兒神器3年來首出新品

限時5天！超商美式「買1送1」來了

限時8天！超商咖啡飲品下殺買5送2

超商霜淇淋買1送1限時4天搶吃

上班族更好的選擇！高人氣超級食物「香醇黑豆漿」一瓶高效率補給

下載BAM APP走路200萬步抽機票！

達美樂「披薩便當」升級雙拼口味

618狂歡年中慶momo買一送好心動

更多熱門

相關新聞

總統大選出現「高虹安現象」？　蔡正元示警：關鍵在候選人質感

總統大選出現「高虹安現象」？　蔡正元示警：關鍵在候選人質感

根據TVBS18日最新公布2024總統大選民調，民眾黨參選人柯文哲以支持度33%奪冠，民進黨參選人賴清德獲支持度30%居次，國民黨參選人侯友宜支持度23%墊底。對此，前立委蔡正元就在臉書分析「高虹安現象」已經發生，他解釋，高虹安現象的基礎，在於「侯選人本身表現的質感」，如果「質感競爭」沒有扭轉，高虹安現象將繼續發酵。

超神「舒味思®氣泡水」讓Fred嘴巴閉閉質感上身

超神「舒味思®氣泡水」讓Fred嘴巴閉閉質感上身

林家佑練習太認真！沒搭上《全明星》隊內戀　單身3年被爸催婚

林家佑練習太認真！沒搭上《全明星》隊內戀　單身3年被爸催婚

直擊《全明星4》黃隊聚餐！

直擊《全明星4》黃隊聚餐！

「1美食YTR」大學吃學餐心得曝　他讚高EQ

「1美食YTR」大學吃學餐心得曝　他讚高EQ

關鍵字：

Fred全明星運動會女神梁凱莉料理之王阮紹榮MR.Oak舒味思氣泡水Schweppes搭餐質感

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

曾莞婷認：收到宥勝道歉訊息

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

《炮仔聲》男星妻淚訴「遭已婚八點檔一哥強抱」

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面