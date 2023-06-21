讓難得的相聚時光更有儀式感！Fred款待「全明星女神」備好舒味思®收服她的心

▲廚佛Fred款待《全明星》女神，不只用美味餐點擄獲女神的心，更以事先備好的Schweppes舒味思®氣泡水，提升整體用餐氛圍。（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

現代人工作忙碌、時間有限，想要在難得與好友相約聚餐的時刻，瞬間點亮彼此相處與交談的質感、增進享用美食的驚豔感，是許多人都想創造的美好回憶。首先，挑一間好餐廳是一定要的！這次廚佛Fred難得做東，特別在由《料理之王》亞軍阮紹榮擔任主廚的台味創意餐廳MR.Oak，邀請之前在《全明星運動會》表現亮眼的女神梁凱莉成為座上賓。雖然梁凱莉笑說「跟廚師吃飯壓力好大」，但Fred還是超盡責地以廚師角度帶領她品嚐美食，包括在餐前為自己和好友準備的「Schweppes舒味思®氣泡水」，讓這場美食饗宴別具儀式感。

▲好久不見的《全明星》女神梁凱莉，就是今天廚佛Fred招待的座上賓！

剛從上一個通告趕到現場的梁凱莉，氣喘吁吁地邊說著抱歉邊坐下，搞笑的Fred也沒放過捉弄女神的機會，秒答，「我真的等滿久了。」但下一秒仍然貼心地指著桌上預備好的氣泡水，要女神先「喝點氣泡水消消暑」。畢竟美食當前，總要讓身心先靜下來、達到一個平衡，才能認真用五感，品味食物帶來的感官體驗。擁有豐沛氣泡、清爽不甜的舒味思®氣泡水，無疑就是當下能瞬間撫慰心靈的質感首選。這次，Fred也特別動用和主廚阮紹榮的關係，不僅在一位難求的餐廳喬到好位置，也得到經典招牌「京都伊比利」的款待，讓梁凱莉期待道，「我把9個胃都帶來了！」

▲美食當前，想先讓身心平穩放鬆，Fred建議先飲用舒味思®氣泡水，接著才能好好地以五感品味食物帶來的感官體驗。

隨著開胃前菜一道一道接著上，讓人感覺還沒吃到主餐，嘴裡卻已經累積了不同食物交織混雜的味道，不過對於像Fred這樣的老饕來說，一點都不怕錯過每一道食物要呈現的獨特口感與風味。Fred認真向梁凱莉解釋，「有時我們吃這種Set Menu（精選套餐）可能會吃很飽，食感也較複雜一些，這個時候我們可以透過飲用舒味思®氣泡水調整味覺感受，而且你每吃一道就喝一口，它的氣泡感其實會讓你的味蕾在觸碰食物時，可以達到最完美的接觸。」一番精闢剖析，讓梁凱莉閃著雙眼崇拜道，「原來這就是廚師的小巧思！」

▲▼舒味思®氣泡水在Fred的心中，就是幫味蕾歸零，得以重新體驗下一道菜色的搭餐首選。

終於等到主餐的拌飯和京都伊比利上桌！蒸騰的熱氣和陣陣香氣讓梁凱莉迫不及待把手往刀叉伸去，Fred見狀馬上提醒，「等等，我們要先進行一個儀式。」沒錯，那就是拿起桌上的水杯，先以舒味思®氣泡水收斂一下味蕾，準備好開啟新一輪主餐體驗，被提醒的梁凱莉也頻頻點頭直呼，「我學會了！」作為搭餐質感首選的舒味思®氣泡水，其實不僅能消除前一道菜色停留在味蕾的印象，甚至還能在餐前與餐程中刺激食慾，在每次迎接新一道菜色前重新燃起期待感，美饌入口後，更能讓乾淨的味蕾再次體驗豐富極致的頂尖享受。

▲風味鮮明的「京都伊比利」入口前，別忘了先以清爽不甜的舒味思®氣泡水，幫味蕾做好準備。

▲▼舒味思®氣泡水在Fred的心中，就是幫味蕾歸零、重新體驗下一道菜色的搭餐加乘首選。

用餐尾聲，Fred也臭屁地詢問梁凱莉，「怎麼樣，滿足吧！」梁凱莉不可置信地表示，「我覺得今天真的超棒的！」她也大讚Fred相當聰明，「你用舒味思®搭配餐點，我覺得這讓整個體驗有了更升級的感覺！」最後兩人也說好，下次換梁凱莉招待，好好報答Fred這回以舒味思®氣泡水打造的質感饗宴。未來，無論是否在餐廳或家裡招待親友，有了舒味思®氣泡水這個搭餐選擇，就能為各種美食的療癒食感大大加分，更要成為賓主盡歡的「責任擔當」，讓品飲者都能徹底享受氣氛歡快、舒暢難忘的歡聚時刻。