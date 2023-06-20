獨／偵辦「美魔女教授」竊密卻性騷　楊智惠現身調查局還原現場

▲楊智惠(右二)營業秘密案外案，今被通知協助調查。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／台北報導

檢調偵辦義守大學「美魔女教授」楊智惠所涉營業秘密案件，卻在拘提楊女時，未依法宣讀罪名及法律權利，遭楊女聲請提審後當庭獲釋，事後又爆出主辦本案的台北市調查處中正站組長劉錦勳在搜索前約楊女餐敘，疑似通風報信，還在席間涉嫌性騷。稍早，有傳言調查局北機站重新約談楊智惠，不過據了解，今天是請楊智惠前來協助釐清劉錦勳性騷一案，並非調查營業祕密案。

檢調接獲檢舉指稱，楊智惠原本是某間生技公司董座，但她在跳槽到另家公司時，疑帶走原公司營業秘密。對此，台北地檢署指揮調查局發動約談，但楊女並未到案，調查官遂持拘票將她拘提到案，但過程中卻沒有依法宣讀權利，楊女向法院聲請提審，法院認為程序有疏漏，當庭將楊女釋放。

未料，這起案件卻傳出驚人發展，承辦此案的調查官劉錦勳被控，在搜索前約楊女餐敘，疑似通風報信，甚至在席間還做出性騷擾行為，更示意楊女若可以有進一步發展，可能可以放過楊女，但事後卻遭楊女全盤托出，劉錦勳也立即遭調查局拔官調職。

而今有傳言，調查局北機站重新約談楊智惠，並將於稍晚將楊女移送地檢署複訊。但據了解，今天主要是調查劉錦勳被控涉嫌性騷部分，並借用北機站場地，通知楊女來協助釐清案情。另外，劉錦勳已被拔官調任調查局本部總務處，據悉今天沒有安排跟楊女對質。

至於營業祕密一案，目前是由台北市調查處的機動站偵辦中，今天沒有約談楊女，且她協助調查後就會離開，不用移送台北地檢署複訊。