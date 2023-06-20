文化局：黃金博物館財產管理缺失依法究責議處　遺失物皆非典藏品

▲黃金博物館致力於活化資產，期望提升水金九品牌。（圖／新北市政府文化局提供）

生活中心／綜合報導

有關1120619媒體報導的黃金博物館財產管理疑慮問題，新北市政府文化局表示黃金博物館館方主動發現財物遺失情形，主動進行全面性內部清查，並責成政風室介入調查。330件財損當中，絕大多數都是雨衣、雨褲、書籍等超過年限、不堪使用的「一般物品」，都不是博物館的典藏物品。針對行政人員有缺失的部分，也立刻進行懲處，相關疏失會咎責到底並且勿枉勿縱。

一、自主盤點，主動調查，絕無隱匿：黃金博物館在去（111）年底進行年度財產盤點時就發現財物遺失情形，隨即進行內部調查，並且依法定程序提報市府，文化局也依程序責成政風室進行實地會勘以及財物盤點調查。調查結果，針對行政人員缺失部分，已依規定進行議處。

二、遺失財物皆非典藏品，且已報案處理：330件遺失財物，皆非典藏品，且九成七以上為已逾使用年限之一般物品，多為1萬元以下、不堪使用之非消耗物品，如：書籍、雨衣、雨褲、標示牌…等。針對遺失物品，黃金博物館除依規定由保管人辦理賠損外，同時並向瑞芳分局報案處理。

三、主動查核典藏並確保金磚周全：本局政風室業於今（112）年5月10日前往黃金博物館辦理機關典藏品實地稽核，典藏品管理周全，並查看大金磚狀況。大金磚自2004年底設置後，從未移動，現場除有金磚罩、電子監視器、電子保全、現場人員、人力保全之外，金瓜石派出所在園區內，警察經常不定期巡邏，確保大金磚周全。

四、持續追蹤改善，落實財產管理相關機制：後續除了追蹤黃金博物館改善情形，要求落實財物報廢損作業外，也會辦理員工教育訓練，避免類案再次發生。