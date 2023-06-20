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8部柯南劇場版熱議排行　粉絲大推TOP1「貝克街以來20年最佳」

名偵探柯南劇場版《萬聖節的新娘』、《黑鐵的魚影》（圖／翻攝自臉書官方粉專「劇場版名探偵コナン」）

▲名偵探柯南最新劇場版《黑鐵的魚影》即將在台上映。（圖／翻攝自臉書官方粉專「劇場版名探偵コナン」）

記者洪菱鞠／綜合報導

人氣動漫《名偵探柯南》是許多人的童年回憶，自1997年起，每年都會推出一部劇場版，最新的《黑鐵的魚影》更在日本開出亮眼票房，台灣將於7月上映，近期也在社群平台上掀起各種討論。而截至目前為止，已推出總共26部作品，其中有8部特別受到台灣網友熱議，TOP1更被網推是貝克街之後、近年最好的一部。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「名偵探柯南劇場版」相關話題，觀察網路聲量表現，發現社群討論最熱烈的《萬聖節的新娘》，累積有逾3萬討論則數，被網友稱讚「近年來最好的一部」、「自貝克街以來二十年最佳」，直呼「萬聖節（的新娘）真心覺得好看，值得這個票房」、「人物部分覺得警消五人組真的很帥，好希望安室可以幸福善終」，並提到「少了動作場面，多了很多推理的部分真的不錯」、「巧妙的把各種伏筆、鋪陳給編織在一起」，認為萬聖節的新娘一改前幾部作品為人詬病的過多動作戲，有回到早期作品的水準，非常推薦。

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名偵探柯南劇場版《萬聖節的新娘』、《黑鐵的魚影》（圖／翻攝自臉書官方粉專「劇場版名探偵コナン」）

▲柯南粉大推《萬聖節的新娘》有回到早期作品的水準。（圖／翻攝自臉書官方粉專「劇場版名探偵コナン」）

網友熱議TOP8名偵探柯南劇場版排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲柯南劇場版上映至今，其中有8部受到台灣網友熱議。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

今年四月已經在日本上映的《黑鐵的魚影》，儘管台灣只有釋出預告片，但粉絲早已迫不及待，留言表示「這集很精彩，有許多重要人物出現，而且劇情高潮迭起，到大銀幕看一定更刺激」，其中特別的是這次劇場版是以灰原哀為主角，讓哀粉們都超激動，紛紛喊道「原本就期待小哀主場，導演還是立川讓，根本非看不可」、「至始至終就是小哀的鐵粉，更不用說每次劇場版都會去朝聖」，也有不少網友提及「想看大螢幕的灰原，揭開神秘之謎」、「灰原哀每次都很沉著冷靜，很想看他的過去」，期待終於能夠在這次劇場版，揭開灰原哀一直以來的身世謎題。

當網友問到最好看的柯南劇場版是哪部，《迷宮的十字路》和《貝克街的亡靈》呼聲都非常高，支持前者的人認為「這部就是歷史的浪漫啊，京都道路的迷題」、「推理戲、感情戲、動作戲，三個願望一次滿足」，覺得除了劇情精彩之外，「畫面也很唯美」，是部「京都宣傳電影」，看完會愛上京都。後者則是被譽為經典之作，網友大推理由不只是「主題曲好聽」，最重要的是「貝克街雙主線、雙劇情，所有人都表現到位，光這點誰能望其項背」，一致贊同「貝克街的劇情放到現在來看，還是很前衛啊」，即使過了二十一年，依舊是柯南粉絲心中難以超越的神作。

《緋色的彈丸》、《業火的向日葵》這兩部劇場版也有不少討論，網友評價卻大不相同，表示緋色的彈丸劇情「主打赤井一家，結果大家都出來沾個醬油而已」、「要推理沒推理，要動作沒動作，要爆炸沒爆炸，每樣都不達標」，讓人「感覺很悶，沒什麼亮點」，內容略顯無聊。業火的向日葵則被說是「沒有電影版的價值」，且認為柯南劇場版「是從業火的向日葵開始走歪的，那部票房特別好，結果就開始變成動作片」，推理的部分太少，失去柯南故事最重要的主題核心，不過，也有人出面緩頰，覺得「向日葵有基德撐場」、「向日葵其實就是最後兇手動機瞎，過程不會無聊」，整體而言並不算太糟。

此外，《第14號獵物》、《紺青之拳》也備受討論，像是「最愛第14號獵物，從名字找數字真的很好玩，算是少數不是用日文去找的」、「十四號獵物就（是）致敬ABC殺人事件（這本也是古典推理經典）」、「喜歡看爽片的話，推薦紺青之拳」，「紺青之拳有超人阿真可以看，很爽，而且少數基德當主視點」，分別推薦給喜歡推理劇情，以及喜歡動作劇情為主、聲光效果強的不同觀眾。

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