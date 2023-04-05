　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐匈牙利代表「拿國旗當桌巾」遭立委批不妥！外交部力挺了

▲劉世忠分享兒子學校舉辦「國際嘉年華日」畫面。（圖／翻攝自劉世忠臉書）

▲劉世忠分享兒子學校舉辦「國際嘉年華日」畫面。（圖／翻攝自劉世忠臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

我國駐匈牙利代表劉世忠近日於個人臉書上分享，兒子就讀的國際學校日前舉辦「國際嘉年華日」(International Festival Day)，兒子為行銷台灣美食和文化，精心佈置「台灣攤位」，還將國旗當成桌巾，大大展現愛台精神，不過此舉卻遭國民黨立委陳以信質疑，將飯菜、飲料放在國旗上，此舉並不妥當。對此，外交部也回應了。

劉世忠2日在臉書發文分享，兒子就讀的國際學校今年恢復年度國際嘉年華日，各國攤位無不使出渾身解數，行銷美食和文化，有些國家還將國旗攤在桌上或掛在牆上作創意展示，讓更多人貼近認識，而且各攤位部分收入捐贈土耳其地震災民。

▲劉世忠分享兒子學校舉辦「國際嘉年華日」畫面。（圖／翻攝自劉世忠臉書）

劉世忠透露，兒子雖學校唯一台灣學生，但輸人不輪陣，他們也精心佈置台灣攤位，並準備各一百份的珍珠奶茶、台式刈包、台式煎餃和鳯梨酥，且一個多小時就賣光光，「兒子也藉此機會，用自己的力量行銷台灣！」文中也PO出多張照片，只見台灣攤位用國旗當桌巾，桌上還擺有台灣黑熊玩偶、各式台灣菜餚，相當顯眼。

貼文一出，馬上讓不少網友盛讚「感謝小小台灣大使，他真棒」、「有信心的下一代台灣人」，但國民黨立委陳以信也質疑，將國旗當成桌巾，飯菜、咖啡等勢必會沾汙到旗面，那這樣國旗是不是也能拿來做抹布？認為此舉有欠考慮。

▲劉世忠分享兒子學校舉辦「國際嘉年華日」畫面。（圖／翻攝自劉世忠臉書）

對此，外交部則力挺，該活動是當地國際學校舉辦的活動，各國學生用心推廣自己國家的文化與美食，「我國國旗與其他國家國旗並列，也懸掛在活動現場，對於駐外館處致力推廣我國軟實力，並提升台灣能見度的用心與作法表示尊重。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／臉書深夜大當機　「畫面一片白」網崩潰哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

力挺徐巧芯！游淑慧諷黨內初選「可憐又可笑」：球員兼裁判

駐匈牙利代表「拿國旗當桌巾」遭立委批不妥！外交部力挺了

蔡英文出訪友邦　視訊掌握國內政情：持續掌握周邊情勢

就任百日喊「為台灣打拚毫無懸念」！　侯友宜：台灣共好是我的責任

幕後／黃珊珊用「社會賢達」參與黨務？　柯文哲悄問「加入民眾黨」意願

會劉揚偉、王雪紅　陸工信部副部長：持續落實台企「同等待遇」

蔡英文訪美對台利益是什麼？　黃揚明估：離不開「共享民主價值」

兒童節的祝福！　張善政：願做桃園爸媽養兒育女的神隊友

侯友宜逛市場提農改3建議　卓冠廷轟「掉漆」：農委會早在做

指永康二王公墓遷建市府未通知家屬　陳以信：黃偉哲做法非常粗暴

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

國1麻豆聯結車撞橋墩　「貨櫃直立卡中線」全面封閉

不能養寵物？她自製黑柴包　可收納還能推著偽遛狗散步

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

日攝影師拍雪中狐狸　完美抓住最生動瞬間

力挺徐巧芯！游淑慧諷黨內初選「可憐又可笑」：球員兼裁判

駐匈牙利代表「拿國旗當桌巾」遭立委批不妥！外交部力挺了

蔡英文出訪友邦　視訊掌握國內政情：持續掌握周邊情勢

就任百日喊「為台灣打拚毫無懸念」！　侯友宜：台灣共好是我的責任

幕後／黃珊珊用「社會賢達」參與黨務？　柯文哲悄問「加入民眾黨」意願

會劉揚偉、王雪紅　陸工信部副部長：持續落實台企「同等待遇」

蔡英文訪美對台利益是什麼？　黃揚明估：離不開「共享民主價值」

兒童節的祝福！　張善政：願做桃園爸媽養兒育女的神隊友

侯友宜逛市場提農改3建議　卓冠廷轟「掉漆」：農委會早在做

指永康二王公墓遷建市府未通知家屬　陳以信：黃偉哲做法非常粗暴

菲律賓發生規模6.2地震「發布海嘯警報」　沿海居民已疏散

一文看懂猴痘！醫喊話有「9症狀」盡速就醫　傳染、預防方式曝

快訊／川普正式被拘捕　驚呆發文「不敢相信發生在美國」

「鬼滅第三季、水星的魔女、我推的孩子...」4月新番多部話題大作將放送

力挺徐巧芯！游淑慧諷黨內初選「可憐又可笑」：球員兼裁判

高雄男深夜「雙刀猛砍」情敵！落網反問：你老婆被睡會不會想砍人

郭台銘返台拚總統？　首場記者會透露3大玄機

中國「核潛艦」不間斷巡航南海　對美國形成壓力

駐匈牙利代表「拿國旗當桌巾」遭立委批不妥！外交部力挺了

快訊／花蓮凌晨0:34規模4.1極淺層地震　最大震度4級

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

政治熱門新聞

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝　大港開唱辣翻

駐匈代表拿國旗當桌巾掀論！外交部回應了

幕後／柯問黃「加入民眾黨」意願

蔡英文與國內視訊：持續掌握周邊情勢

力挺徐巧芯！游淑慧諷初選：可憐又可笑

陸工信部副部長會劉揚偉、王雪紅

一日限定「寵物專車」4／9開跑！　北捷：車廂間均安裝寵物柵欄

現在要出征？他曝韓國瑜黨內民調　「一情況」可能侯下韓上

就任百日喊「為台灣打拚毫無懸念」！　侯友宜：台灣共好是我的責任

稱「從政別來國民黨、除非爸媽特別」　徐巧芯：我沒說是誰

太誠實！柯文哲兒童節玩遊戲　球拍遭沒收喊：我不想跟你玩

蔡英文訪美對台利益是什麼？　黃揚明估：離不開「共享民主價值」

提前初選？　徐巧芯嗆：哪個狗頭軍師想的

費鴻泰、徐巧芯若又「市場開戰」？　北市黨部撂下重話

更多熱門

相關新聞

匈牙利同意了！批准芬蘭加入北約

匈牙利同意了！批准芬蘭加入北約

匈牙利議會27日批准芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），先前匈牙利多次以外交為由拖延此案數個月，最終在總理奧班（Viktor Orban）所屬右翼「青年民主黨」的主導下通過，這代表著北約30個會員國，已有29國同意芬蘭加入北約，僅剩土耳其尚未點頭。

瑞典議會正式批准加入北約　2成員國反對

瑞典議會正式批准加入北約　2成員國反對

匈牙利42車連環撞！19車「燒成廢鐵」36傷

匈牙利42車連環撞！19車「燒成廢鐵」36傷

匈牙利警告：延後表決瑞典、芬蘭加入北約案

匈牙利警告：延後表決瑞典、芬蘭加入北約案

瑞恩航空班機傳炸彈威脅　2國派戰機護航

瑞恩航空班機傳炸彈威脅　2國派戰機護航

關鍵字：

匈牙利劉世忠

讀者迴響

熱門新聞

「愛喝1飲品」會殺精！泌尿醫不敢碰：恐讓GG無力

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

女模全裸墜樓亡　豪宅狂歡崩潰跳窗

14款LINE免費貼圖趕快領！　下載條件和連結看這裡

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

即／臉書深夜大當機　畫面一片白

即／花蓮0:34規模4.1地震　最大震度4級

國道3號晚間火燒車！BMW燒成「一團火球」

墾丁雞排一片120被轟　老闆娘出面回應了

假日農夫遭安全帽扣帶「割開脖子」　吊籠內身亡

「最美妃子」傳離婚成功　富尪未改認證被嘲：唯一成就

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

即／川普正式被拘捕發文：不敢相信發生在美國

G級AV女優缺錢下海「真實價碼」曝光

睡覺「手機放床邊」恐變胖！　日本醫揭原因

更多

最夯影音

更多
王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處
李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面