駐匈牙利代表「拿國旗當桌巾」遭立委批不妥！外交部力挺了

▲劉世忠分享兒子學校舉辦「國際嘉年華日」畫面。（圖／翻攝自劉世忠臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

我國駐匈牙利代表劉世忠近日於個人臉書上分享，兒子就讀的國際學校日前舉辦「國際嘉年華日」(International Festival Day)，兒子為行銷台灣美食和文化，精心佈置「台灣攤位」，還將國旗當成桌巾，大大展現愛台精神，不過此舉卻遭國民黨立委陳以信質疑，將飯菜、飲料放在國旗上，此舉並不妥當。對此，外交部也回應了。

劉世忠2日在臉書發文分享，兒子就讀的國際學校今年恢復年度國際嘉年華日，各國攤位無不使出渾身解數，行銷美食和文化，有些國家還將國旗攤在桌上或掛在牆上作創意展示，讓更多人貼近認識，而且各攤位部分收入捐贈土耳其地震災民。

劉世忠透露，兒子雖學校唯一台灣學生，但輸人不輪陣，他們也精心佈置台灣攤位，並準備各一百份的珍珠奶茶、台式刈包、台式煎餃和鳯梨酥，且一個多小時就賣光光，「兒子也藉此機會，用自己的力量行銷台灣！」文中也PO出多張照片，只見台灣攤位用國旗當桌巾，桌上還擺有台灣黑熊玩偶、各式台灣菜餚，相當顯眼。

貼文一出，馬上讓不少網友盛讚「感謝小小台灣大使，他真棒」、「有信心的下一代台灣人」，但國民黨立委陳以信也質疑，將國旗當成桌巾，飯菜、咖啡等勢必會沾汙到旗面，那這樣國旗是不是也能拿來做抹布？認為此舉有欠考慮。

對此，外交部則力挺，該活動是當地國際學校舉辦的活動，各國學生用心推廣自己國家的文化與美食，「我國國旗與其他國家國旗並列，也懸掛在活動現場，對於駐外館處致力推廣我國軟實力，並提升台灣能見度的用心與作法表示尊重。」