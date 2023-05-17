文總6月攜手紙風車赴匈牙利巡演！　將跟烏克蘭難民交流

▲文化總會17日宣布，受布達佩斯市政府之邀，今年6月將攜手紙風車劇團，遠赴匈牙利舉辦「台灣歐趴 文化遶境」藝術巡演。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

文化總會17日宣布，受布達佩斯市政府之邀，今年6月將攜手紙風車劇團，遠赴匈牙利舉辦「台灣歐趴 文化遶境」藝術巡演，用文化作外交，同時公布本次活動的主視覺。文總秘書長李厚慶表示，帶著兒童劇、街頭快閃、文化交流體驗等多元活動方式前進歐洲，是和世界交朋友的好方法，盼用文化促進雙邊認識。

李厚慶說，今年是匈牙利首都「布達佩斯」建都150週年，這座城市人文薈萃，是國際表演重鎮，當地市府為舉辦慶典，邀請文總與長期致力於兒童藝術創作的紙風車劇團共襄盛舉，舉辦為期一周的「台灣歐趴 文化遶境」活動，讓匈牙利當地有機會接觸台灣道地的文化藝術。

李厚慶表示，為了以藝術能量撫慰人心，在國際社會貢獻一己之力，本次文化遶境也會與烏克蘭難民及孩童交流，表達台灣對烏克蘭戰事的持續關心，並肩負守護和平的立場，讓更多烏克蘭民眾認識台灣，期許受到戰火波及的難民，能在藝術與文化交流中獲得希望與勇氣，迎向勝利的未來，早日重返家園。

李厚慶指出，活動將由紙風車團隊演出經典劇碼《哪吒鬧龍宮》，在台灣的民間信仰中，三太子是守護孩子的神明，把孩子過給三太子當乾兒子或乾女兒，保佑孩子平安健康，盼藉由「哪吒前進歐洲」，陪伴烏克蘭孩子快樂長大。

李厚慶表示，本次主視覺以《哪吒鬧龍宮》的場景龍宮為設計發想，運用劇中主色系螢光粉和螢光綠營造搶眼的台式風格，並以幾何色塊呈現龍、傳統建築等台灣意象；字體則以特色的拳體帶出濃厚台味，希冀引領觀眾感受台灣獨特的文化。

有關文總近年的國際活動，持續舉辦多場「文化遶境」，2017年前往馬來西亞檳城舉辦「藝術卡車秀台灣」；2018年起在東京舉行「TAIWAN PLUS」台灣文化祭，今年九月將舉辦第四屆；2019年與九天民俗技藝團合作，前往印度孟買「Mood Indigo藝術節」，更首次加入「Taiwanese Waves」，攜手4組女性創作人前進紐約；2022年更在美國華盛頓特區的美國台灣形象展中，以「台灣陣」展覽開啟一場面向世界的文化遶境。