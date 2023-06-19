1歲女童被抱走失蹤　警追捕3個月在「梳妝台抽屜」找到腐爛屍

▲警方找到失蹤女童遺體，逮捕起訴母親與男友。（圖／翻攝自Arapahoe County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州1歲多女童史諾(Oaklee Snow)今年1月突然失蹤，近來被發現藏屍在一處廢棄房屋中的梳妝台抽屜，找出時發現腿部嚴重骨折，遺體已經腐爛，警方逮捕其22歲母親馬歇爾(Madison Marshall)與25歲男友沃斯特(Roan Waters)到案。

未滿2歲的女童史諾，今年1月19日時被通報失蹤，經過警方全面搜索約3個月後，於4月21日在印第安納州中部一處廢棄房屋中發現，近來驗屍結果出爐，驗屍官表示，女童因為不明原因死亡後，被塞在一個梳妝台的抽屜中，發現腿部有骨折現象。

史諾的親生父親指控，當時女兒與另一名孩子是在他不知情的情況下，被生母馬歇爾與對方男友從奧克拉荷馬州克倫威爾(Cromwell)家中抱走，帶到印第安那州摩根郡(Morgan County)。警方後來找到遺體，前往馬歇爾家逮捕時，她的情緒突然崩潰大哭。

警方未對外公布案件細節，只提到死者生前曾遭到可怕的虐待與遺棄。目前馬歇爾被控2項疏忽導致被撫養人死亡，與協助罪犯的罪名，男友則被控謀殺和幾項疏忽兒童的罪名。