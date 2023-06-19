脫衣舞孃「搭消防車」去舞廳　路人全看傻！美消防隊長下場慘了

▲一名比基尼辣妹搭乘消防車，並且走入脫衣舞廳。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

美國加州聖荷西（San Jose）發生離譜事件，一輛閃著警示燈的消防車停靠路邊時，竟有一名身穿白色比基尼、腳踩高跟鞋的辣妹下車，走入名為「粉紅貴賓狗」（Pink Poodle）脫衣舞廳。當局歷經數月調查後，對消防局小隊長實施降職處分。

洛杉磯時報等外媒報導，去年10月22日，疑似脫衣舞孃的女性搭乘消防車，相關影片引發軒然大波，也促使聖荷西消防局展開內部調查。

消防局長薩皮恩（Robert Sapien）透露，駕駛消防車的同仁讓「一名未經授權的男性乘客」從消防局搭車前往工作地點「粉紅貴賓狗」，未料抵達脫衣舞廳後，另一名女子「堅持」要跟消防員一起搭車。同仁一開始拒絕，之後卻答應載女子坐車繞街區一圈。接下來，消防車還開往該市工業區，停在成人酒吧AJ 's Restaurant & Bar附近2分鐘，這才回到消防局。

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We’ve learned the captain during the @SJFD #PinkPoodle incident has been demoted. No other disciplinary action taken. @MattMahanSJ:

“The former fire captain violated public trust — and I believe his demotion held him accountable.”



At 4:30PM pic.twitter.com/JJTqyiESqg — Damian Trujillo (@newsdamian) June 15, 2023

儘管薩皮恩公開道歉，並稱已經採取紀律處分，當時卻拒絕透露受懲處人的身分，以及懲處內容是什麼。他也沒有公布男性乘客身分，此人為何可以搭消防車，以及為什麼要前往另一間成人酒吧。

不過，最近一份紀律報告中提及，聖荷西消防局有一名隊長遭到降職，起因是消防車事件違反市府道德規範及消防部門規章。市府發言人卡瑪雷那（Carolina Camarena）後來證實，報告提及的就是「粉紅貴賓犬」事件，「紀律處分是公平的，整個過程都在公務員制度範圍內進行。」

市長馬漢（Matt Mahan）說，「前消防隊長違反了公眾信任，而我相信他的降職讓他承擔了責任。我知道，如果我們能夠立即向公眾分享這些資訊，就能跟居民保證，不管你的頭銜是什麼，行為都會帶來後果。當我們的公眾提問時，我們必須回答。我將繼續推動市府提高透明度。」