脫衣舞孃「搭消防車」去舞廳　路人全看傻！美消防隊長下場慘了

▲一名比基尼辣妹搭乘消防車,並且走入脫衣舞廳。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

美國加州聖荷西(San Jose)發生離譜事件,一輛閃著警示燈的消防車停靠路邊時,竟有一名身穿白色比基尼、腳踩高跟鞋的辣妹下車,走入名為「粉紅貴賓狗」(Pink Poodle)脫衣舞廳。當局歷經數月調查後,對消防局小隊長實施降職處分。

洛杉磯時報等外媒報導,去年10月22日,疑似脫衣舞孃的女性搭乘消防車,相關影片引發軒然大波,也促使聖荷西消防局展開內部調查。

消防局長薩皮恩(Robert Sapien)透露,駕駛消防車的同仁讓「一名未經授權的男性乘客」從消防局搭車前往工作地點「粉紅貴賓狗」,未料抵達脫衣舞廳後,另一名女子「堅持」要跟消防員一起搭車。同仁一開始拒絕,之後卻答應載女子坐車繞街區一圈。接下來,消防車還開往該市工業區,停在成人酒吧AJ 's Restaurant & Bar附近2分鐘,這才回到消防局。

