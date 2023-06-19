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11歲童騎單車跌倒　剛好「摔響尾蛇身上」注射16瓶血清緊急搶救

▲▼毒蛇,響尾蛇。（示意圖／達志影像）

▲男童被響尾蛇咬傷。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國11歲男童伊桑(Ethan Voge)與父親在科羅拉多州山地騎自行車，不小心從車上摔下時，人剛好跌在一條響尾蛇身上，導致他胸口被響尾蛇咬傷，緊急送醫接受長達36小時治療，才終於脫離險境。

伊桑6日與41歲父親沃格(Zach Vogel)一同在科羅拉多州北桌山(North Table Mountain)騎車時，因為車輪不小心卡到巨石，導致他從自行車上摔了下來，沃格擔心查看兒子傷勢時，震驚發現兒子竟然被毒蛇咬傷，在胸口留下2傷口。

沃格表示，兒子被咬後幾分鐘就失去知覺，他趕緊幫忙兒子急救，試圖讓對方保持心律，「我當時和世界上所有父母親一樣害怕，因為你不知道兒子還有多少時間，我不想失去他」。

20分鐘後醫護人員趕到現場，將伊桑送到利特爾頓(Littleton)當地醫院St. Anthony’s Hospital接受治療，在接受長達36小時治療與注射16瓶抗蛇毒血清後總算恢復健康，目前已出院在家康復。

伊桑接受採訪時表示，摔下車發現自己被蛇咬時，他自己也嚇了一大跳，很感謝爸爸在一旁幫助他保持冷靜，期待傷勢痊癒後能盡快騎單車出遊。

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