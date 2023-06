11歲童騎單車跌倒　剛好「摔響尾蛇身上」注射16瓶血清緊急搶救

▲男童被響尾蛇咬傷。(示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國11歲男童伊桑(Ethan Voge)與父親在科羅拉多州山地騎自行車,不小心從車上摔下時,人剛好跌在一條響尾蛇身上,導致他胸口被響尾蛇咬傷,緊急送醫接受長達36小時治療,才終於脫離險境。

伊桑6日與41歲父親沃格(Zach Vogel)一同在科羅拉多州北桌山(North Table Mountain)騎車時,因為車輪不小心卡到巨石,導致他從自行車上摔了下來,沃格擔心查看兒子傷勢時,震驚發現兒子竟然被毒蛇咬傷,在胸口留下2傷口。

Ethan Vogel, 11, is lucky to be alive after he was bit by a rattlesnake while mountain biking in North Table Mountain Park in Jefferson County. via @AmyWadas https://t.co/5ptpv7dKwL