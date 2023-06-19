　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣黑熊遭獵殺頻傳　監委申請自動調查

▲機車三貼載台灣黑熊 。（圖／資料照片）

▲網傳一支民眾騎機車載台灣黑熊屍體的影片，男子擺弄熊屍嬉鬧。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者呂晏慈／台北報導

近日檢警破獲非法獵殺保育類動物案件頻傳，例如去年有嫌疑人以機車載熊屍三貼的影片流出，震驚社會。監察委員趙永清、浦忠成19日表示，2023年4至6月間，連續發生3起黑熊誤觸陷阱，死亡、遭截肢事件，其對本案甚表重視，已申請自動調查。

監察委員表示，根據報導及陳訴，檢警2022年在屏東縣霧台鄉大武村查獲台灣黑熊保育類動物遭獵殺，並有嫌疑人以機車載熊屍三貼的嘻鬧影片流出，因該事件違反《野生動物保育法》，已遭台灣屏東地方檢察署檢察官起訴；2023年4月台東縣錦屏林道發現有黑熊受困陷阱，5月花蓮縣卓溪鄉黑熊誤觸金屬套索陷阱，6月台中市東勢區的追蹤黑熊亦受困陷阱後死亡，自2019年迄今累計9件黑熊因金屬套索陷阱而死亡或救援案例。

監察委員指出，台灣黑熊遭屏東霧台鄉部落村民獵殺，危害保育類動物；2023年4至6月間，連續發生3起黑熊誤觸陷阱，死亡、遭截肢事件，對黑熊復育及生態保育影響甚鉅，究黑熊遭獵殺原因及後續處理情形為何？使用金屬套索陷阱之申請程序及相關法令是否周延？權責主管機關有無善盡監督之責？實有深入調查釐清之必要。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／黃子佼送醫急救　身上多處受傷
快訊／黃子佼送醫前留話孟耿如！　「請大家幫我照顧」
快訊／黃子佼送醫！　意識不清
快訊／黃子佼緊急送醫！　現場畫面曝光
快訊／黃子佼失蹤！　經紀人曝孟耿如狀況
快訊／黃子佼驚傳送醫！
快訊／黃子佼失聯！　刪3段自白片「45萬粉專也消失」
快訊／刪光3影片　黃子佼「粉專突然關了」
快訊／黃子佼認了「孟耿如10年來全不知情」：有些事掀開會流血
快訊／黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩，乾你屁事！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

4000公里藝術送暖！　文總登上匈牙利匈媒體「文化外交加溫」

幼教總會稱「老師不餵藥」炸鍋了　藍黨團：綠營摧毀家長信任感

嘆幼教師被醜化成惡魔　賴士葆點中央問題：因餵藥案見獵心喜

師生互毆處理程序涉違失　監院糾正嘉義市府

「柯文哲是古蹟殺手」　陳悅記祖宅文史工作者向陳菊陳情

台灣黑熊遭獵殺頻傳　監委申請自動調查

民進黨團：侯友宜昔支持年改　難道當選後要回到18%？

侯友宜如何突破老三困境？　學者分析：還有3個機會可逆轉

批王必勝政治操作私幼餵藥案　侯友宜競選團隊籲監院啟動調查

遭控性騷賴香伶前助理　邱臣遠：將提告捍衛名譽

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

Ella扮「超醜鬼臉」全場笑翻XD　偷襲賈靜雯：身材真好！

4000公里藝術送暖！　文總登上匈牙利匈媒體「文化外交加溫」

幼教總會稱「老師不餵藥」炸鍋了　藍黨團：綠營摧毀家長信任感

嘆幼教師被醜化成惡魔　賴士葆點中央問題：因餵藥案見獵心喜

師生互毆處理程序涉違失　監院糾正嘉義市府

「柯文哲是古蹟殺手」　陳悅記祖宅文史工作者向陳菊陳情

台灣黑熊遭獵殺頻傳　監委申請自動調查

民進黨團：侯友宜昔支持年改　難道當選後要回到18%？

侯友宜如何突破老三困境？　學者分析：還有3個機會可逆轉

批王必勝政治操作私幼餵藥案　侯友宜競選團隊籲監院啟動調查

遭控性騷賴香伶前助理　邱臣遠：將提告捍衛名譽

新一代中職人氣王！江坤宇票選第一、加權100分的完美分數

聯發科搶人「國中到大學都不錯過」　董座蔡明介親自與女學生對話

南韓名醫慘遭撞死！深夜動手術回家補眠　上班遭「闖紅燈」貨車輾過

外籍女大生遭騙12萬5　囂張詐團再索34萬面交！警逮23歲車手

人民幣今起也可以買港股！　專家：進一步推動人民幣國際化

小資女存錢該避開的5個消費陷阱　「正確花錢」比縮衣節食更有用

快訊／黃子佼毀滅式爆料後…「身上多處受傷」意識不清！送醫急救

紀念保生大帝飛昇得道988周年　學甲慈濟宮健走2千人參加

「3公尺厭世橘貓」快閃宜蘭！端午2天到烏石港　網呼：該出動了

台中救護車執勤鳴笛路口遭撞！傷患平安轉車送醫

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

政治熱門新聞

柯文哲真有機會選上總統？　他看民調曝：民意炸彈即將要被引爆

加熱菸審查怠速？海關抓非法攜帶入境　3個月查獲1.8萬條

她選上不就職！富里鄉長補選　「外地人」當選

罵髒話、比中指　徐巧芯嗆：剛好而已

柯文哲民調衝第一卻喊「看看就好」　他分析：知道是危機

柯文哲民調第一！親赴基隆拔樁對決賴

侯友宜TVBS民調23%　吳子嘉點出2問題

汐止幼童未檢出BZD　賴品妤轟侯友宜子弟兵

力挺侯友宜！　游淑慧嘆國民黨風氣：這樣子誰來選都不會贏

賴清德為何掉到第二？　媒體人分析：誤判「下架民進黨」的決心

他揭柯文哲成功3大主因　曝「這點」賴清德做不好、侯友宜追不上

影／賴清德邀羅森伯格遊台南

盧秀燕曬20歲照片　網友：輾壓一線女星

幼教總會喊「老師不餵藥」！家長炸鍋　新北：親師生信任很重要

更多熱門

相關新聞

快訊／「行人地獄」衝擊兒少生命權　監察院糾正行政院

快訊／「行人地獄」衝擊兒少生命權　監察院糾正行政院

監察院今（16日）表示，兒少交通事故傷亡層出不窮，行人地獄現象嚴重衝擊兒少生命權，監察院交通及採購委員會13日通過監委葉大華提案糾正行政院案，籲請行政院應確實督導跨部會事故傷害監測機制，徹底研議改革方案，積極改善兒少交通環境，防止悲劇一再重演。

快訊／買養樂多也報公帳！洩公務機密　監院彈劾前北市勞動局長

快訊／買養樂多也報公帳！洩公務機密　監院彈劾前北市勞動局長

「吳寶春條款」入學生卻多以學術論文畢業　監察院今糾正教育部

「吳寶春條款」入學生卻多以學術論文畢業　監察院今糾正教育部

易俊宏性騷案她疑涉知情不報　監委要查

易俊宏性騷案她疑涉知情不報　監委要查

移工留才久用方案爆亂象　監委申請自動調查

移工留才久用方案爆亂象　監委申請自動調查

關鍵字：

監察院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

快訊／國3追撞1死1命危　7家屬跪遺體旁求急救

蕾媽替宥勝道歉！間接證「抓包外遇」忍2年

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

黃子佼認了「強迫少女拍裸照」！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面