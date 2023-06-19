綠生活非口號！花蓮社區減碳創意餃競賽　徐榛蔚：都是狠餃色

▲花蓮縣政府鼓勵社區居民將節約和環保融入日常生活中，舉辦減碳創意料理競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為因應全球日益嚴峻的氣候變遷，積極倡導淨零綠生活，鼓勵社區居民將節約和環境保護融入日常生活中，18日特別在玉里鎮老人會館舉辦2023年「璞石淨零綠生活創意餃餃者競賽暨全民綠生活宣導活動」，鼓勵社區推廣環境教育學習，創造社區宜居的永續環境，邁向淨零永續的社會。

活動現場氣氛溫馨，婦女姊妹們與孩子一起大顯身手、各展巧思，用各種特色餃子做出美味可口的料理，擺盤上也十分用心；徐榛蔚更親切的到各桌逐一向平常辛勤為家中打拼的婦女姊妹致意；她讚嘆大家都是狠「餃」色，各組所包出來的水餃都不一樣，千變萬化、五彩繽紛，口味也眾多又特殊，透過創意食材的交流，讓大家感情更緊密，也能聰明方便吃出餃子的各種營養美味。

▲花蓮縣長徐榛蔚到各桌逐一向婦女姊妹致意。

環保局表示，透過社區推廣「綠色飲食」觀念，除禁止使用一次性餐具外，鼓勵參賽民眾使用當地、當季小農種植的食材，如高麗菜、蘿蔔、地瓜等在地食材，透過創意、健康及低碳的方式料理出美味佳餚，讓民眾從中相互學習並共同實踐淨零綠生活環保行動。此外，藉由本次活動讓民眾將綠色飲食及減碳觀念融入日常生活，另一方面透過全民綠生活宣導，教導大家在食、衣、住、行、育樂各方面如何落實綠色生活，希望喚起民眾社區的環保意識，相信每一個好習慣的養成都可以為我們的社區和環境帶來正面能量，「淨零綠生活」及「永續發展」不再只是口號，而是真正融入我們的日常。

▲徐榛蔚讚嘆各組所包的水餃都不一樣，千變萬化口味特殊，大家都是狠「餃」色。

本次活動社區從日常生活中推動淨零減碳政策透過全面性提倡綠色飲食觀念，響應全民綠生活環保行動，是對環境最友善的環保行動力，更在社區中埋下「淨零綠生活」、及「永續發展」種子，進而號召更多社會大眾一起愛惜我們的環境，透過全民參與逐步打造屬於花蓮的「淨零樂活 永續家園」。

