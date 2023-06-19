宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

記者陳俊宏／綜合報導

「#MeToo」事件延燒，藝人宥勝遭爆對女員工舔耳、解內衣、從背後環抱，「愛家好老公」人設大翻車，對此，他也公開道歉。而在臉書控訴的被害女子，18日深夜再發文表示，他們檢討的是加害者，宥勝的家人請大家一起保護，不要讓他們因為這次事件受到傷害。

當事人在臉書說，「事情算是暫時告一個段落，我接受了一些媒體採訪，但是我想再說一次，我發文的本意是希望讓更多人能夠勇敢地為自己發聲，不論對方權力有多大、有什麼藉口，只要是讓我們身體有不舒服的感覺，不要姑息。」

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▲▼宥勝「愛家好老公」人設大翻車。（圖／翻攝「宥勝之旅」臉書）

當事人指出，「再來要提醒大家，我們檢討的是加害者」，宥勝的家人請大家一起保護，不要讓他們因為這次事件受到傷害，一句傷害的話、一個動作都不要對他們做。

「最後，謝謝大家的關注。」當事人說，「請你／妳要相信，你人生如果有類似的事，要知道你不會是一個人，沉默不是能夠撫平傷口的良藥，有一些時候當我們正視這個傷口，在清創的過程一定很痛苦，但是也要記得，我們沒有做錯事，一定要先愛自己，也希望我們都能成為更好的人。」

宥勝遭多名女子控訴性騷後，在臉書公開道歉，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避，真的真的，很對不起。」

▼宥勝遭爆性騷。（圖／資料照）



▼宥勝道歉。（圖／翻攝「宥勝之旅」臉書）

