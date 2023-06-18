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大陸 大陸焦點 特派現場

港麥當勞員工被責罵「切肉刀怒砍經理」　小朋友慶生目擊崩潰尖叫

記者趙蔡州／綜合報導

香港西環一間麥當勞18日下午發生砍人事件，行兇的是一名29歲麥當勞陳姓店員，疑似不滿遭38歲黃姓經理訓話，氣得跑到附近的豬肉攤搶走2把切肉刀，接著回到店內猛砍黃姓經理頭部，事後立刻衝出店外逃逸，所幸警方在案發後20分鐘就迅速逮捕陳男，而遭砍的黃姓經理送醫搶救後，暫時沒有生命危險。

▲▼香港麥當勞爆砍人！男子頭部中刀血流不止。（Michael Lau / 西環變幻時）

▲麥當勞經理被砍後，一名男子將他抱住，避免他繼續上前與兇嫌發生衝突。（圖／翻攝自臉書西環變幻時）

根據《香港01》報導，29歲陳男最近剛進入麥當勞工作，由於經常忘記經理的指令，平常又跟同事缺乏溝通，導致工作上經常發生問題，18日下午3時許他再次因為工作表現不佳，遭到38歲黃姓經理訓話，氣得跑到附近的豬肉攤搶走2把切肉刀，衝回店內立刻朝黃姓經理猛砍。

黃姓經理反應不及，頭部被陳男砍中了2刀，當場血流如注，他痛到立刻用手掩着後頸加壓，但上半身制服仍很快被染成紅色，其他員工見狀嚇到大喊救命，加上事發時有家長在現場替孩子慶生，小朋友目擊砍人事件嚇得大聲尖叫，有人驚恐到衝出麥當勞，場面一片混亂，砍人的陳男也趁現場混亂之際逃逸無蹤。

▲▼香港麥當勞爆砍人！男子頭部中刀血流不止。（Michael Lau / 西環變幻時）

▲警消到場將受傷的黃姓經理送醫。（圖／翻攝自臉書西環變幻時）

其中一位事發時在現場的女員工表示，被砍的黃姓經理人緣極佳，經常與同事打成一片且相處融洽，而砍人的陳男才剛剛入職，平常行為怪異，甚至有同事懷疑陳男有精神方面的疾病，工作方面效率很低，經常上一秒才交付工作項目，但下一秒轉身就忘記，也因此經常遭到上司責罵。

警消獲報趕到後，馬上將受傷的黃男送醫搶救，治療後暫時沒有生命危險，同時出動大量警力在附近搜索，很快在事發約20分鐘後，在德輔道、朝光街交界抓獲陳男，立即押送西區警署調查。

針對砍人事件，香港麥當勞表示，相當震驚與痛心，也向受傷員工致以最深切慰問，後續會全力提供一切適切的支援，希望受傷員工能早日痊愈，由於事件已交由警方處理，不便作出任何評論。

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