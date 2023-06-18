她裸體躺床「陌生男刷卡闖入」　櫃檯開錯房主管竟回：和酒店無關



▲女子酒店休息卻突有陌生男子闖入，酒店還稱是開錯房。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

近日，中國一名女子入住了內蒙古呼和浩特的一間酒店，正當她在休息時，晚間10點左右，突然有一位陌生男子刷了房卡進到她的房間，而當時她還裸體躺在床上。一問酒店櫃檯才知，是他們開了已有人入住的房間給了陌生男子，女子怒道想見經理，卻得到「不在」的回覆，以及「和酒店沒關係，要賠錢去找前台」，讓女子氣到一邊發抖一邊哭泣。

根據《搜狐千里眼》的報導，事情發生在6月14日，女子入住了長安金座酒店長樂宮店，沒想到裸體躺在床上休息時，有一位陌生男子刷了房卡就進去了，而事發當時女子嚇傻，完全來不及抓到一個遮掩物，直到男子關門出去。到酒店前台詢問後才知道，前台開了錯的房間給男子，才造成了這一場烏龍。

女子表示，酒店的態度相當不佳，前台一直在處理其他顧客的訂房需求，卻將其在晾在一旁，讓她氣到發抖。起初她要求見主管，卻得到「不在」的回覆，直到她揚言要報警，前台才聯繫了經理，並與她進行電話交談，但主管最後以「現在這麼晚了，明天再說吧」為由掛了電話，而女子也選擇了其他間酒店入住。

翌日，女子再次回到那間酒店，主管提出可讓她免費住三晚，但女子已不敢再睡那間酒店，便提出要20倍賠償，主管拒絕了她的要求，並表示和酒店沒關係，要的話就起訴前台。對此，網友們紛紛建議女子報警，讓酒店負起他們該擔的責任。

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