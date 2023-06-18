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妻偷吃農會主管睡車內　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」

人夫在阿里山停車場抓包J男與妻子同睡車內，J男的下半身僅穿著一條內褲。（讀者提供）

▲人夫在阿里山停車場抓包J男與妻子同睡車內，J男的下半身僅穿著一條內褲。

圖文／鏡週刊

彰化某農會傳出不倫戀！彰化縣一名Z姓人妻在農會上班十多年，7年前與J姓上司發展婚外情，一度與丈夫阿祥(化名)分居，事後又回頭求丈夫原諒，阿祥心軟答應仍遭妻子背叛，最後已離婚收場。

阿祥透露，與妻子復合後，二人相安無事多年，直到2年前，妻子的同事再度向他密報，指她與J男舊情復燃，阿祥本想找妻子溝通，沒想到卻被對方設局離婚。

阿祥不滿表示，妻子將兩人合買的房子抵押設定給岳母，還誣賴他家暴訴請離婚。阿祥：「妻子偷換房間門鎖，告我侵入住宅，後來她拿表哥放在家中抽屜的密錄器，指控我偷拍她、告我家暴，最後通通不起訴。她甚至為了打離婚官司爭產，騙法官說我不給家用，後來卻被查出她婚後將我的存款提領一空，當場遭法官打臉。」

妻子的所作所為讓阿祥心死，兩人再度分居，為了爭取小孩監護權，他開始著手調查，分別在去年11月、12月，被他抓包J男帶妻子到台南、阿里山私會的鐵證。

▼去年11月，J男與Z女遭目擊二人一前一後進出某旅舍。

去年11月，J男與Z女遭目擊二人一前一後進出某旅舍。（讀者提供）

阿祥說：「去年11月，友人在台南看見J男與妻子在餐廳用餐，之後二人一前一後進出某旅舍，直到隔天才現身。一個月後，他們二人又被看見開車前往阿里山，過程互動親密。我立刻上山抓姦，發現他們二人睡在車內，當時J男的下半身僅穿著一條內褲，模樣相當狼狽。」

事後，阿祥與J男約在警察局再度談判，J男見紙包不火，坦言「這件事站不住腳」，並表示有誠意談和解，但因賠償金談不攏，加上J男態度變囂張，導致談判破局，阿祥一狀告上法院。

阿祥說：「J男當初低聲下氣拜託我們求和解，後來我跟他打官司，對方律師還辯稱脫褲子睡覺是生活習慣，直到法官播放他們的親密影片，對方律師當場傻眼，我老婆才落淚認錯。」

▼J男與Z女同赴阿里山遊玩，二人互動親密。

J男與Z女同赴阿里山遊玩，二人互動親密。（讀者提供）

已與妻子離婚的阿祥透露，為了挽回婚姻，先前曾多次找上農會主管要求主持公道，但對方表示私德無法管，讓J男有恃無恐，導致他家庭破裂，現他只能盼司法討他回公道。

針對指控，J男表示知情Z女與丈夫分居，但不清楚她的婚姻狀況，強調二人僅是好友一同出遊，否認搞不倫，此外他也指出人夫在談判時獅子大開口求償200萬，並非自己態度囂張，並表示已交由司法處法，其餘細節不願多談。至於Z女聽到指控後，隨即掛斷電話，後續記者再致電已轉為語音信箱。


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