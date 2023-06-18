侯友宜TVBS民調第三名　林為洲：柯文哲坐收漁利

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對2024總統大選，根據TVBS最新民調結果，民眾黨總統參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德則獲30%位居第二，國民黨總統參選人侯友宜23%墊底。對此，國民黨立委林為洲分析，近日的餵藥案大傷侯友宜，但賴清德沒得分，反倒是柯文哲坐收漁利。

TVBS調查顯示，在賴清德、侯友宜、柯文哲這三位人選中，柯文哲支持度較5月份調查結果增加一成至33%，支持度由第三名反超，賴清德支持度也增加3個百分點至30%，與柯文哲也相差僅 3個百分點，至於侯友宜支持度則下滑7個百分點至23%，而沒有表示意見的有14%。

林為洲指出，從民調可以看到性騷案雖傷賴清德，但已止血，而餵藥案傷了侯友宜，但不是讓賴清德得分，而是柯文哲坐收漁利，另TVBS這項調查的時間是6月14日到6月16日，剛好是餵藥案反轉前夕。林為洲更直言，餵藥案是烏龍的可能性，越來越大。

做為「挺侯」的立委，林為洲日前才分析侯友宜選情，認為他應快腳步整合，陸戰上須拜會所有縣市長、議長、議員跟國民黨大咖，保住基本盤，也應檢討在空戰上的紛亂，如新聞回應力道、網路辯護聲量，遠遠輸人。