分析／柯文哲民調超車　民進黨「打侯不理柯」策略該調整？

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

2024總統選戰開打，近日多份民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜支持度落後，遭民眾黨總統參選人柯文哲反超，據TVBS18日公布最新民調，柯超車藍綠，領先民進黨總統參選人賴清德3％、侯友宜10％。據掌握，面對「柯上侯下」，綠營對輿情攻防「打侯不理柯」策略有所思考，亦有黨內人士獻策，應該把握侯困在新北、柯口無遮攔的時機，展現賴清德「國際牌」優勢，不必陷入對手設定的戰場裡。

選戰情勢變化莫測，近期侯友宜支持度下挫、柯文哲上揚的態勢，引發綠營內部高度關注。據了解，民進黨秘書長許立明周三在中執會黨務報告時，就語重心長地表示，必須非常嚴謹地面對此局勢變化，侯友宜近期受到政大演講、新北幼兒園餵藥案衝擊，民調表現重挫，不過，民進黨並不是那麼看壞侯的選情，畢竟國民黨掌握縣市長、立委、議員席次優勢，總體來說，基層實力依舊強勁。

一名綠營資深公職則分析，從民調表現上來看，柯文哲在年輕族群、六都支持度強勁，但因地方組織實力未知，加上目前未有實力足以匹敵的區域立委候選人，現階段的高聲勢是否可能是「虛」的，仍有待觀察。

不過，面對「柯上侯下」明顯態勢，綠營對於是否需要調整現階段「打侯不理柯」策略，確實有所討論，近期在輿情攻防也對柯發動進攻。例如6月8日民進黨立法院黨團聯合台北市議員吳沛憶，舉行「內外不修，虧空教育，揭穿柯文哲還債真相記者會」；就在同一周，民進黨立委郭國文、洪申翰分別針對柯文哲誤稱前日相麻生太郎為安倍派、與美國外交政策專家葛來儀嗆聲等時事議題發表意見，狂酸柯文哲「小學生吵架」；本周柯文哲脫口要找前立委黃國昌當法務部長，則引來民進黨立委林宜瑾批評「有如土匪首領分食肥肉」、「令人不齒」。

另有黨內人士持不同意見認為，不應該落入「打侯」或「打柯」的命題，而是該拉高整體選戰層次，訴求「下一任領導人要把台灣帶到哪裡？」他分析，現在侯友宜陷入新北幼兒園餵藥案、藍軍分裂、換侯聲浪未歇等內部壓力，而柯文哲雖然擁有年輕人、部分藍營支持者的支持，但外交、國防論述單薄危險，例如近期與葛來儀隔空交火、培養網軍癱瘓中共等發言，讓人很難相信他是區域間「穩定的角色」。

該人士說，賴清德應該把握侯友宜現階段困在新北、柯文哲口無遮攔的機會，展現自己的優勢，走出一條屬於自己的「國際牌」高層次路線，展現未來國家領導人穩健、沈穩的格局，不需要糾結於別人設定的戰場裡。