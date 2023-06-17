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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣青年看上海　走街串巷逛魔都

記者趙禕/上海報導

由上海市海峽兩岸交流促進會指導、上海市台胞台屬交流促進中心主辦的2023年「台灣青年 樂行申城」看上海活動正式啓動；從今天起，每個月第二、四周的週六免費出行，18到45歲的台籍青年持一次性台胞證或者一年內新辦的台胞證都可以報名參加。

▲2023年「台灣青年 樂行申城」看上海活動今天啓動。▲2023年「台灣青年 樂行申城」看上海活動今天啓動。

這項活動主要是為了幫助台灣青年深入並充份的認識上海，讓他們親身感受上海這座國際化大都市的百年人文歷史和現代化發展成就；今天的首發團吸引了近50位台灣青年報名參加。上海市台辦副主任陽禮華表示，上海將努力搭建更多兩岸青年交流平台，幫助台灣青年了解上海、融入上海，共享上海改革發展成果，攜手推進滬台兩地融合發展不斷走深走實，共創兩岸美好的未來。

▲上海市台辦副主任陽禮華。▲上海市台辦副主任陽禮華。

2023年「台灣青年　樂行申城」看上海活動首發儀式在「虹•1286」空間舉行，上海市台辦副主任陽禮華和上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會副主任吳劍共同向台籍青年代表頒授旗幟象徵活動正式啟動；上海市台胞台屬交流促進中心理事長李茂盛也向台青代表贈送紀念品。台青代表陳意涵表示，上海是一個海納百川的大都會，有來自五湖四海的青年同胞，帶著無限的激情與熱忱相聚申城；在這裡可以看到各種極具藝術感的建築，也可以品嘗到許多口味獨特的菜系，她在上海工作生活兩年，充分感受到上海日新月異的發展以及深厚的文化底蘊。

▲上海市台辦副主任陽禮華和上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會副主任吳劍共同向台籍青年代表頒授旗。▲上海市台辦副主任陽禮華和上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會副主任吳劍共同向台籍青年代表頒授旗。
▼上海市台胞台屬交流促進中心理事長李茂盛也向台青代表贈送紀念品。▼上海市台胞台屬交流促進中心理事長李茂盛也向台青代表贈送紀念品。
▼參加首發團活動的台青代表陳意涵。▼參加首發團活動的台青代表陳意涵。

今天的首發活動參觀了有著許多歷史建築集群的「洛克．外灘源」，然後到反映上海傳統民俗文化的「城隍廟商圈」，接著轉往陳列了許多民國時期照片及文物的「宋慶齡故居」，最後抵達上海地標建築「東方明珠電視塔」。參加活動的台籍青年除了細細品味每一個參觀點的每一處細節、凝神聆聽解說員的講解，更不停拿著相機留下珍貴的記錄和美好的瞬間。

▲首發團參觀有著許多歷史建築集群的「洛克·外灘源」。▲首發團參觀有著許多歷史建築集群的「洛克·外灘源」。
▼首發團參觀反映上海傳統民俗文化的「城隍廟商圈」。▼首發團參觀反映上海傳統民俗文化的「城隍廟商圈」。
▼首發團參觀陳列許多民國時期照片及文物的宋慶齡故居。▼首發團參觀陳列許多民國時期照片及文物的宋慶齡故居。
▼首發團從上海地標建築「東方明珠電視塔」上俯瞰上海城市美景。▼首發團從上海地標建築「東方明珠電視塔」上俯瞰上海城市美景。

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